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أخبار مصر

الصحة: إجراءات لخفض معدلات الولادة القيصرية في مصر

د.عبلة الألفي، فيتو
د.عبلة الألفي، فيتو

أكدت الدكتورة عبلة الألفي، نائب وزير الصحة لشؤون السكان، أن وزارة الصحة اتخذت  عدد من الإجراءات لخفض معدلات الولادة القيصرية في مصر.

 

دور الإعلام في التوعية الصحية

 

 

وأشارت نائب وزير الصحة، خلال ورشة عمل لوزارة  الصحة، عن دور الإعلام في التوعية الصحية إن أرقام الولادة القيصرية بدأت في الانخفاض خلال الفترة الماضية، بعدما اتخذت وزارة الصحة أسلوبًا علميا في اتخاذ قرار الولادة، وأصبح هناك أدلة علمية للأطباء توضح إمكانية ولادة السيدة طبيعيًا أو قيصريا عبر تخطيط الولادة.

وأكدت:أنه يتم مراقبة معدلات الولادة القيصرية داخل المستشفيات وبحث أسباب ذلك كما تم تأسيس نظام القبالة لمساعدين الأطباء وهم مدربين على برنامج علمي

 

وأكدت أهمية وجود الوعي ضروري لدى السيدات، خاصة أن الولادة القيصرية قرار طبي وليس قرارا شخصيًا، والدكتور ليس من حقه يستمع لها اذا طلبت ولادة قيصرية".

 

صدور قرارات داخل وزارة الصحة للمساعدة في تنفيذ استراتيجيات تأهيل القيصرية

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وأشارت الألفي إلى صدور قرارات داخل وزارة الصحة للمساعدة في تنفيذ استراتيجيات تأهيل القيصرية، على رأسها المساواة في حساب تكلفة الولادة القيصرية والطبيعية، ومحاولة معرفة المعوقات مثل زيادة عدد أطباء التخدير ونعمل على إصلاح معدلات القيصرية وهذا هدف وطني مراعاة لمصلحة الأم والطفل لأن تأثيرها طويل المفعول.

 

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