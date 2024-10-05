السبت 05 أكتوبر 2024
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أخبار مصر

خطوات التقديم لوظائف وزارة العمل والبالغ عددها 4774 وظيفة

وزارة العمل،فيتو
وزارة العمل،فيتو

أصدرت وزارة العمل اليوم الجمعة، نشرة التوظيف نصف الشهرية، التي تُعلن فيها عن فرص عمل جديدة في المحافظات، تنسيقًا مع شركات القطاع الخاص.

وقالت"الوزارة" أمس الجمعة إنها تلقت طلبات جديدة من 96 شركة قطاع خاص في 15 محافظة لديها 4774 وظائف مٌتوفرة، في عدد من التخصصات، منها لأصحاب القُدرات الخاصة "ذوي الهمم"، وذلك برواتب مجزية تحدد حسب المقابلة،وفقًا للحد الأدنى للأجور،فضلًا عن التأمين الصحي والاجتماعى.

ويتساءل العديد من الشباب الراغبين في الالتحاق بفرص العمل التي تم الإعلان عنها عن خطوات التقديم لها.

وكشفت وزارة العمل أن التقديم على هذه "الفرص الجديدة" خلال شهر أكتوبر 2024 الجاري، عن طريق مكتب الإدارة العامة للتشغيل بمقر "الوزارة" القديم بمدينة نصر،أو مديريات العمل بالمحافظات، أو أرقام وعناوين الشركات،وكذلك على الموقع الرسمي لوزارة العمل على "الإنترنت".

نشرة التوظيف نصف الشهرية

وجدد محمد جبران وزير العمل دعوته إلى شباب مصر بالإقبال على العمل في القطاع الخاص، والاستفادة من كافة الخدمات التي تُقدمها الدولة المصرية من برامج تدريب مهني مجاني تؤهلهم على المهن التي يحتاجها سوق العمل، وعلى الوظائف التي تُعلن عنها "الوزارة" من خلال نشرة التوظيف نصف الشهرية، والتي تُوفر فرص عمل للشباب في القطاع الخاص..

 

الحد الأدنى للأجور في القطاع الخاص

 

ووجه "الوزير" جميع مديريات العمل بالمحافظات بتكثيف المتابعة بعد إعلان الوظائف،وإرسال تقرير للوزارة يفيد بإستلام راغب العمل الفرصة المناسبة له، وتحرى المصداقية فى نشر فرص العمل، والتأكد من تطبيق الحد الأدنى للأجور في القطاع الخاص فى كل الوظائف.

 

وقالت "الوزارة" أن نشرة التوظيف الدورية تَصّدُر كل 15 يومًا، من خلال الإدارة العامة للتشغيل برئاسة هبه أحمد مدير عام التشغيل بالوزارة، وإعداد منى شوقي باحث أول بـ"الإدارة"، تُعلِن اليوم عن فُرص عمل جديدة،مُتوفرة في 15 محافظة،هي: القاهرة، والجيزة، والقليوبية، والغربية، والدقهلية، والشرقية، والسويس، والفيوم، ودمياط،والمنوفية، وبورسعيد، وجنوب سيناء، والوادى الجديد، وأسوان، وأسيوط..

 

وفي تخصصات:أخصائي تسويق، ومسؤول إئتمان، ومحاسبين،و مسؤول شؤون إدارية،و أخصائى hs5،ومدير مالى، ومدير تسويق عقارى، ومدرسين، وأخصائى نظم معلومات، ومشرف تنجيد، وليدى جارد – إناث، ومشرف عام، ومشرف موقع، وشيف حلوانى، وكيميائى، وأخصائى تمريض، وأخصائي مشتريات، وصيدلى، ومساعد صيدلى، ومدخل بيانات، وبائعين، ومساعد شيف، ومقدم طلبات، وأخصائي تمويل،وأمين مخازن،  ومهندسين كهرباء وميكانيكا واتصالات وإنتاج وجودة، ومهندس استشارات وتركيبات معدنية، ومهندس سنيور مكتب تنفيذى، ومشرفة أدوار، ومشرفة باص، وسكرتارية، وأعمال إدارية، وسائقين رخصة أولى وثانية وثالثة،، ومندوبين مبيعات، ومراقبين جودة، وفنيين جميع التخصصات، ومشرفي إنتاج، وأفراد أمن، وعمال خياطة بكافة الأقسام،وعمال انتاج،وعمال نظافة، وتخصصات أخرى.

 

مجموعة من الوظائف لذوى همم بالمحافظات

 

كما تضم النشرة مجموعة من الوظائف لذوى همم بالمحافظات، وذلك لاستيفاء نسبة الـ 5 % من بين إجمالى عمالها من تلك الفئة، برواتب مجزية، وذلك فى إطار تنفيذ خطة" الوزارة" بتشغيل ذوي الهمم خلال الفترة الحالية، وإلزام المنشآت بتشغيل نسبة 5% من إجمالي عمالها من ذوى القدرات الخاصة تنفيذًا للقانون  10 لسنة 2018،ولتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية بدمجهم في سوق العمل..

 

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