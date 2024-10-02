مُلتقى توظيف في جنوب سيناء يُوفر فرص عمل لـ282 للشباب

أعلنت وزارة العمل، اليوم الأربعاء، عن إستمرار مديريات العمل بالمحافظات، في تحقيق أهداف المبادرة الرئاسية "بداية جديدة لبناء الإنسان"،وذلك تنفيذًا لتكليفات وزير العمل محمد جبران، للمديريات، في هذا الشأن..

افتتحت مديرية عمل محافظة جنوب سيناء فعاليات ملتقى توظيف للشباب من الجنسين راغبي العمل، وذوي الهمم بالمنشآت السياحية من جميع المؤهلات، وذلك بمقر ديوان عام المديرية، تحت رعاية وزير العمل محمد جبران، واللواء خالد مبارك محافظ جنوب سيناء

وبحسب معلومات المديرية برئاسة وفاء نجاح، أن الملتقى يُوفر 282 فرصة عمل للشباب الراغب في العمل،ومن ذوي الهمم،على كافة التخصصات الفندقية، للعمل بالمنشآت السياحية بمدينة شرم الشيخ،والمنشآت الخدمية بمدينة طور سيناء..

وشارك في الملتقى عدد من الفنادق السياحية وهي فنادق: دومينا كورال باي،وبارك ريجنسي،و غزاله، والباتروس لاجونا، وصن رايز، وشركه كيرو سيرفس للخدمات بمدينة طور سيناء، منها لذوي الهمم لدمجهم في سوق العمل، ويأتى ذلك فى إطار جهود المديرية وأجهزتها التابعة لتوفير مزيد من فرص العمل اللائقة للشباب من الجنسين بمنشآت القطاع الخاص والاستثمارى داخل المحافظة تحت إشراف الإدارة العامة للتشغيل بالوزارة، كما تقوم المديرية بالتحقق من "مصداقية فرص العمل" واستلام "العقود " وتتواصل مع الشباب حتى بعد استلام وظائفهم،وتراقب تطبيق القانون خاصة تنفيذ الحد الأدنى للأجور،تنفيذًا لتوجيهات "الوزير جبران".

وأضافت مدير المديرية أنه شهد فعاليات الملتقى: الدكتور جبريل فتيح مستشار السيد محافظ جنوب سيناء لشئون الشباب، وحسام حربي نائب رئيس جهاز المشروعات الصغيرة بجنوب سيناء، ومجدي نجيب مدير مديرية التضامن الاجتماعي بجنوب سيناء، والدكتورة نهى الحسيني مقررة المجلس القومي للمرأة بجنوب سيناء.

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