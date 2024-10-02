وزير العمل يعلن عن "برنامج تدريب وتوظيف" لذوي الهمم بالتعاون مع الجامعة الأمريكية

أعلن محمد جبران وزير العمل اليوم الأربعاء، عن بدء الإختبارات، بشأن الاستفادة من "برنامج تدريب وتوظيف"، الخاص بذوي الهمم، وذلك بالتعاون مع الجامعة الأمريكية.

وقال جبران إن هذا البرنامج يأتي في إطار تنفيذ خطة الوزارة بدمج ذوي الهمم في سوق العمل،تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية،وفي إطار دور الوزارة في تنفيذ أهداف المبادرة الرئاسية "بداية جديدة لبناء الإنسان".

وأوضحت هبة أحمد مدير عام إدارة التشغيل، أن هذا البرنامج يتضمن قيام الجامعة الأمريكية بالقاهرة، بإختبار عدد من ذوي همم،ترشحهم وزارة العمل، في مجالات مهارات الاتصال واللغة الانجليزية، مشيرة إلى أن مدة الدورة التدريبية عام واحد،ويشترط في المتقدم لهذه الدورة،أن يكون حاصلًا على مؤهل عالي، ويحمل كارنيه الإعاقة المتكاملة،ولديه رغبة في التعلم وتطوير المهارات،ويجيد اللغة العربية،وأساسيات اللغة الإنجليزية، وسوف يحصل المتدرب-الذي سوف يجتاز الاختبارات- خلال فترة التدريب على الخدمات الطبية،والتأمينات الإجتماعية،وإمكانية التعيين داخل الجامعة الأمريكية،بعد فترة التدريب.

وأضافت أن التقديم يبدأ من اليوم الأربعاء الموافق 2 أكتوبر 2024،ولمدة أسبوع واحد، ويكون تقديم الأوراق المطلوبة،يوميًا، في مقر الإدارة العامة للتشغيل التابعة لوزارة العمل، بمدينة نصر -من الساعة الثامنة صباحًا،وحتى الثانية ظهرًا".

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