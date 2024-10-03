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أخبار مصر

لأول مرة منذ 20 عاما، انتخاب مصر رئيسًا لمنظمة العمل العربية

محمد جبران وزير العمل،
محمد جبران وزير العمل، فيتو
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انتخب أعضاء مجلس إدارة منظمة العمل العربية، اليوم الخميس، جمهورية مصر العربية، مُمثلة في محمد جبران وزير العمل، رئيسًا لمجلس إدارة المنظمة للدورة الـ101، والمُمتدة لشهر أكتوبر من العام 2025.

جاء ذلك على هامش اجتماع مجلس إدارة المنظمة اليوم بالقاهرة، بحضور فايز المطيري المدير العام لمنظمة العمل العربية، وممثلين عن أطراف العمل الثلاثة العرب.

ويأتي انتخاب مصر لهذا المنصب لأول مرة منذ 20 عاما.

وتستضيف القاهرة هذا الاجتماع، بعضوية: مصر، وفلسطين، وقطر، والمغرب، وليبيا، فضلًا عن  ممثلي منظمات أصحاب الأعمال والعمال.

وناقش الاجتماع مجموعة من البنود منها انتخاب هيئة رئاسة مجلس الإدارة، وتقرير عن أوضاع عمال وشعب فلسطين فى الأراضى العربية المحتلة، ومتابعة تنفيذ قرارات الدورة "100" لمجلس إدارة منظمة العمل العربية، وقرارات الدورة العادية "50" لمؤتمر العمل العربي بالعراق 2024،و المسائل المالية والإدارية، وتقرير عن نشاطات وإنجازات المنظمة بين الدورتين "100" و"101"، لمجلس إدارة منظمة العمل العربية.

 ووجه جبران الشكر والتقدير إلى ممثلي أطراف العمل الثلاثة العرب، على انتخابه رئيسًا لمجلس إدارة منظمة العمل العربية،متعهدًا ببذل كل الجهود من أجل عمل عربي مشترك، لمواجهة كافة التحديات الراهنة.

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