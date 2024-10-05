شادي محمد يرد على مشاركة لاعبة موقوفة بمباراة الأهلي والزمالك بدوري السيدات

علق شادي محمد، مدير جهاز كرة القدم النسائية بالنادي الأهلي، على الأنباء التي تؤكد مشاركة لاعبة جري التي تم إيقافها من الموسم الماضي في المباراة التي أقيمت أمام الزمالك بدوري السيدات.

وكان عادل حسين، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم للسيدات بنادي الزمالك، قد أكد عقب المباراة، أن الأهلي أشرك لاعبة موقوفة، هي رودينا عبد الرسول، والتي لا يحق لها المشاركة، في ظل العقوبة المفروضة عليها من الموسم الماضي، بالإيقاف لمدة 3 مباريات، أمضت منها اثنتين فقط.



وقال شادي محمد، في تصريحات لبرنامج «ملعب أون» عبر قناة «أون تايم سبورتس 1»، إنه تولى المهمة قبل 4 أشهر، وكل الادعاءات بأن مشاركة اللاعبة غير قانونية، ليست صحيحة.

وأوضح «محمد» أنه تواصل مع اتحاد الكرة يوم 16 سبتمبر الماضي، حول الصفقات، وإذا كان هناك لاعبات موقوفات، ليبلغ اتحاد الكرة، الأهلي بعدم وجود أي عقوبات تأديبية، سواء طرد أو إيقاف على اللاعبات اللاتي تعاقد معهن المارد الأحمر.

وحرصت لاعبات النادي الأهلي على الاحتفال داخل ملعب عبد اللطيف أبو رجيلة بميت عقبة بعد الفوز على الزمالك.

ورصدت عدسة فيتو احتفالات بعض اللاعبات بتقليد احتفال النوم لرامي ربيعة في مباراة السوبر الإفريقي أمام نادي الزمالك فيما ردد البعض: "العفريت أهو النادي الأهلي أهو".

وفاز النادي الأهلي على نظيره الزمالك بهدفين مقابل هدف في المباراة التي جمعت بينهما اليوم على ملعب عبد اللطيف أبو رجيلة، وذلك ضمن منافسات الجولة الأولى من مسابقة دوري الكرة النسائية لموسم 2024-2025.

وسجل هدف النادي الأهلي الأول والثاني اللاعبة تشارتي روبن في الدقيقة 43 والدقيقة 72، فيما سجلت سبيستيا اكوى هدف الزمالك الوحيد في الدقيقة 91.

وتلقت اللاعبة نورا خالد لاعبة الأهلي البطاقة الحمراء في الدقيقة 88 بعدما حصلت على الكرت الأصفر الثاني بالمباراة.

تشكيل الأهلي أمام الزمالك

وجاء تشكيل الأهلي على النحو التالي:‏

حراسة المرمى: مها الدمرداش.

خط الدفاع: إلكسندرا، ونورا خالد ورودينا عبد الرسول وثريا أشرف.

خط الوسط: أمنية سمير ولولو نصر وحبيبة عصام.

خط الهجوم: منة طارق وميا داردن وتشارتي روبن.

تشكيل الزمالك أمام الأهلي

وجاء تشكيل الزمالك كالتالي: نور مندور، ماهيتاب حسين، سمر محمد، سبيستيا اكوى، فدوى عاطف، علياء عطا الله، آية إبراهيم، ميرال خضر، سهر حامد، سليمزى بالير، يوتيندي.

حكام مباراة الأهلي والزمالك في دوري الكرة النسائية

وأدارت مباراة الأهلي والزمالك في دوري الكرة النسائية المحكمة شاهندة مغربي.