سيراميكا يكشف سر فشل انتقال بيكهام للزمالك

كشف معتز البطاوي، المدير الرياضي لنادي سيراميكا كليوباترا، حقيقة تعنت فريقه مع الزمالك في صفقة انتقال أحمد رمضان بيكهام، مدافع الفريق، للقلعة البيضاء في ضمه، خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

وقال البطاوي في تصريحات لبرنامج «ملعب أون» عبر قناة «أون تايم سبورتس » إنه لا يوجد تعنت مع الزمالك، مشيرًا إلى أن ما حدث هي مكالمة وحيدة من إدارة النادي الأبيض، لضم اللاعب، ولم تستكمل المفاوضات.



وأضاف أن النادي يحتاج لأحمد رمضان بيكهام، ومتمسك بوجوده معه، مشيرًا إلى أن هناك صعوبة في التخلي عنه، خلال الموسم الجاري، نظرًا إلى الحاجة لمجهوده وخدماته.

ونفى وجود أزمة مع الزمالك، موضحا أن الأهلي كان يحتاج ضم محمد بسام من الفريق في يناير الماضي، لكن النادي كان بحاجة له، ما دفعهم لرفض العرض، مؤكدا أن الأساس هو حاجة الفريق، وهو ما يحدد إمكانية التخلي عن أي لاعب.

تعليق أحمد قندوسي على تحقيقات الأهلي

فيما علق الجزائري أحمد قندوسي لاعب فريق سيراميكا كليوباترا، على قرار النادي الأهلي باستدعائه لسماع أقواله بشأن اتهامه مسؤولي الأحمر في فشل صفقة الجزائري زين الدين بلعيد.

وقال الإعلامي إبراهيم عبد الجواد في حديثه ببرنامج ملعب أون عبر قناة أون تايم سبورتس: «سامي قمصان تواصل مع أحمد قندوسي وقال له يا أحمد محتاجينك لجلسة استماع بعد فتح تحقيق في حديثك للاطلاع على كافة التفاصيل فيما يخصك وفيما يخص زين الدين بلعيد وقندوسي قال أنا تحت أمركم مفيش مشكلة ولكن لازم أستأذن من إدارة سيراميكا كليوباترا».

وأعلن النادي الأهلي في بيان رسمي، إحالة أحمد القندوسي، لاعب الفريق المعار إلى سيراميكا كليوباترا، للشؤون القانونية بشأن التصريحات التي أدلى بها.

وقال الأهلي في بيانه: “قرر الكابتن محمد رمضان، المدير الرياضي للنادي الأهلي، إحالة أحمد قندوسي لاعب الأهلي المعار إلى سيراميكا إلى الشؤون القانونية بالنادي، ومخاطبة ناديه الحالي لاستدعاء اللاعب للإدلاء بأقواله بخصوص ما صدر عنه”.



وعلى جانب آخر، يعقد مارسيل كولر المدير الفني للأهلي جلسة مع جهازه المعاون بعد غد الأحد من أجل مناقشة خطة الإعداد لبطولة السوبر المحلي المرتقبة خلال الفترة من 20 إلى 24 أكتوبر الجاري في الإمارات.

يعود مارسيل كولر المدير الفني للأهلي إلى القاهرة فجر غد السبت، استعدادًا لقيادة تدريبات الفريق بعد غد الأحد عقب انتهاء الراحة السلبية التى حصل عليها الفريق عقب خسارة السوبر الإفريقي.

أنهى الجهاز الإداري بالفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي إجراءات السفر إلى الإمارات لخوض منافسات السوبر المصري المرتقبة خلال الشهر الجاري، حيث تطير بعثة الأهلي إلى الإمارات يوم 17 أكتوبر الجاري.

يستعد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي لعودة مبارياته من جديد، حيث ستكون المباراة الأولى بعد خسارة السوبر الأفريقي أمام سيراميكا فى كأس السوبر المصري.

موعد مباراة الأهلي القادمة

ويلاقي الأهلي نظيره سيراميكا كليوباترا في نصف نهائي البطولة يوم ٢٠ أكتوبر الجاري في الثامنة وخمس دقائق بتوقيت القاهرة.

وخسر النادي الأهلي لقب السوبر الإفريقي أمام الزمالك بركلات الترجيح بنتيجة 4ـ3 بعد انتهاء وقت المباراة الأصلي بالتعادل 1ـ1 في اللقاء الذي جمع بينهما الجمعة على ملعب المملكة “أرينا”.