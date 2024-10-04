الدوري الإيطالي، هيلاس فيرونا يخطف فوزا قاتلا أمام فينيسيا بهدفين مقابل هدف

الدوري الإيطالي، حقق هيلاس فيرونا فوزًا قاتلًا أمام ضيفه فينيسيا، بهدفين مقابل هدف، في اللقاء الذي جمع الفريقين على ملعب مارك أنطونيو بنتيجودي، ضمن مواجهات الجولة السابعة من الدوري الإيطالي.

تقدم فريق فينيسيا في الدقيقة 2 عن طريق جايتانو أوريستانيو، ثم أدرك هيلاس فيرونا التعادل عن طريق كاسبر تينجشتيت في الدقيقة التاسعة، وخطف جيسي جورونين هدف الفوز لفيرونا في الدقيقة 81 من عمر اللقاء.

ترتيب الفريقين في الدوري الإيطالي

بهذه النتيجة حصد كل فريق نقطة واحدة رفعت رصيد هيلاس فيرونا إلى 7 نقاط في المركز الرابع عشر بعدما خاض 7 مواجهات، فيما رفع فريق فينيسيا رصيده إلى 5 نقاط في المركز قبل الأخير، بعدما خاض نفس عدد المباريات.

فريق فينيسيا الإيطالي، فيتو

كونتي أفضل مدرب في الدوري الإيطالي خلال سبتمبر

من جهة أخرى، توج أنطونيو كونتي بجائزة أفضل مدرب في الدوري الإيطالي عن شهر سبتمبر الماضي، بعد بدايته القوية على رأس القيادة الفنية لفريق نابولي.

نابولي يتصدر ترتيب الكالتشيو برصيد 16 نقطة من 7 مباريات

ومن المقرر أن يتسلم كونتي الجائزة قبل مباراة كومو المقبلة على ملعب دييجو أرماندو مارادونا، بعدما غير من المستويات التي قدمها فريق الجنوب.

وأنهى نابولي الموسم الماضي في المركز العاشر بالدوري الإيطالي، ولكن يتصدر الفريق الآن ترتيب الكالتشيو برصيد 16 نقطة من 7 مباريات، وهذه أول مرة يتصدر فيها نابولي الترتيب منذ تتويجه باللقب منذ موسمين.

وقدم نابولي عروضًا مميزة في شهر سبتمبر الماضي، بالفوز على كالياري برباعية نظيفة والتعادل خارج أرضه من دون أهداف أمام يوفنتوس.

وتغلب على مونزا (2-0)، واكتسح باليرمو (5-0) في الدور الثاني من كأس إيطاليا.

ويتصدر الكالتشيو بفارق نقطة واحدة عن يوفنتوس، ونقطتين عن ميلان وإنتر وتورينو أصحاب المراكز من الثالث إلى الخامس على الترتيب.