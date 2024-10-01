نابولي يتصدر، ترتيب الدوري الإيطالي بعد نهاية الجولة السادسة

ترتيب الدوري الإيطالي، أسدل الستار على منافسات الجولة السادسة من بطولة الدوري الإيطالي والتي يتصدرها نابولي.

وفاز كالياري على بارما بثلاثة أهداف مقابل هدفين في ختام الجولة، كما شهدت الجولة فوز نابولي على مونزا بهدفين دون رد.

كما حقق يوفنتوس الفوز على جنوى بثلاثة أهداف دون رد، وميلان ضد ليتشي بنفس النتيجة، بينما حقق إنتر ميلان فوزًا صعبًا على أودينيزي، بثلاثة أهداف مقابل هدفين.

ترتيب الدوري الإيطالي بعد نهاية الجولة السادسة



1 نابولي، 13 نقطة.

2 يوفنتوس، 12 نقطة.

3 ميلان، 11 نقطة.

4 إنتر ميلان، 11 نقطة.

5 تورينو، 11 نقطة.

6 إمبولي، 10 نقاط.

7 لاتسيو، 10 نقاط.

8 أودينيزي، 10 نقاط.

9 روما، 9 نقاط.

10 كومو، 8 نقاط.

11 فيورنتينا، 7 نقاط.

12 أتالانتا، 7 نقاط.

13 بولونيا، 7 نقاط.

14 هيلاس فيرونا، 6 نقاط.

15 بارما، 5 نقاط.

16 كالياري، 5 نقاط.

17 جنوى، 5 نقاط.

18 ليتشي، 5 نقاط.

19 فينيزيا، 4 نقاط.

20 مونزا، 3 نقاط.

جدول ترتيب الدوري الإيطالي

وشهدت الجولة السادسة من الدوري الإيطالي، رقما قياسيا جديدا بعد انتصار نابولي على ضيفه مونزا، بثنائية نظيفة، مساء الأحد.



وبهذا الانتصار، ضمن نابولي إنهاء الجولة السادسة متصدرا لجدول الترتيب برصيد 13 نقطة بفارق نقطة واحدة أمام يوفنتوس الذي يحل ثانيا.

ذكر موقع "فوتبول إيطاليا"، أن الموسم الجاري يشهد حدثا استثنائيا عبر تاريخ الدوري الإيطالي.



وأوضح: "لأول مرة على الإطلاق، تصدرت 6 فرق مختلفة جدول الترتيب خلال الجولات الست الأولى من موسم الدوري الإيطالي".

وشهدت الجولات الست الأولى تصدر كل من أتالانتا، يوفنتوس، إنتر، أودينيزي، تورينو وأخيرا نابولي في هذه الجولة.

وعاد فريق الجنوب لصدارة الترتيب لأول مرة منذ 18 شهرا، حيث كان قد توج بلقب سكوديتو في الموسم الماضي رفقة لوتشيانو سباليتي، المدرب السابق للفريق والحالي لمنتخب إيطاليا.