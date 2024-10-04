نابولي يقسو على كومو بثلاثية في الدوري الإيطالي

فاز فريق نابولي على نظيره كومو بنتيجة 3ـ1 في المباراة التي جمعت بينهما، اليوم، على ملعب دييجو أرماندو مارادونا في الجولة السابعة من الدوري الإيطالي.

وسجل هدف التقدم لفريق نابولي ماكتومناي في الدقيقة الأولى من المباراة، ثم تعادل ستريفيزا لكومو في الدقيقة 43.

وفي الشوط الثاني، سجل لوكاكو الهدف الثاني لنابولي في الدقيقة 53 من ركلة جزاء، وأحرز الهدف الثالث ديفيد نيريس بالدقيقة 86.

تشكيل نابولي أمام كومو

كونتي أفضل مدرب في الدوري الإيطالي خلال سبتمبر

وتوج أنطونيو كونتي بجائزة أفضل مدرب في الدوري الإيطالي عن شهر سبتمبر الماضي، بعد بدايته القوية على رأس القيادة الفنية لفريق نابولي.

ومن المقرر أن يستلم كونتي الجائزة قبل مباراة كومو المقبلة على ملعب دييجو أرماندو مارادونا، بعدما غير من المستويات التي قدمها فريق الجنوب.

وأنهى نابولي الموسم الماضي في المركز العاشر بالدوري الإيطالي، ولكن يتصدر الفريق الآن ترتيب الكالتشيو برصيد 13 نقطة من 6 مباريات، وهذه أول مرة يتصدر فيها نابولي الترتيب منذ تتويجه باللقب منذ موسمين.

وقدم نابولي عروضًا مميزة في شهر سبتمبر الماضي، بالفوز على كالياري برباعية نظيفة والتعادل خارج أرضه من دون أهداف أمام يوفنتوس.

وتغلب على مونزا (2-0)، واكتسح باليرمو (5-0) في الدور الثاني من كأس إيطاليا.

ويتصدر الكالتشيو بفارق نقطة واحدة عن يوفنتوس، ونقطتين عن ميلان وإنتر وتورينو أصحاب المراكز من الثالث إلى الخامس على الترتيب.