الدوري الإسباني، شوط أول سلبي بين فالنسيا وليجانيس

انتهى الشوط الأول من مباراة فالنسيا أمام ليجانيس بالتعادل السلبي على الملعب البلدي دي بوتاركي ضمن منافسات الجولة التاسعة من الدوري الإسباني.

تشكيل فالنسيا أمام ليجانيس

تشكيل ليجانيس أمام فالنسيا

ترتيب فالنسيا وليجانيس في الدوري الإسباني

ويحتل فالنسيا المركز الثامن عشر في جدول ترتيب الدوري الإسباني برصيد 5 نقاط في جدول الدوري الإسباني بينما يحتل ليجانيس المركز السادس عشر برصيد 7 نقاط.

