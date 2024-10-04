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رياضة

الدوري الإيطالي، تعادل هيلاس فيرنا أمام فينيسيا 1-1 في الشوط الأول

هيلاس فيرونا الايطالي،
هيلاس فيرونا الايطالي، فيتو

الدوري الإيطالي، انتهى الشوط الأول من مباراة هيلاس فيرونا ضد فينيسيا، بالتعادل الإيجابي بهدف لكل منهما، في اللقاء الذي يجمع الفريقين الآن على ملعب مارك أنطونيو بنتيجودي، ضمن مواجهات الجولة السابعة من الدوري الإيطالي.

تقدم فريق فينسيا في الدقيقة 2 عن طريق جايتانو أوريستانيو، ثم أدرك هيلاس فيرونا التعادل عن طريق كاسبر تينجشتيت في الدقيقة التاسعة. 

كونتي أفضل مدرب في الدوري الإيطالي خلال سبتمبر

وتوج أنطونيو كونتي بجائزة أفضل مدرب في الدوري الإيطالي عن شهر سبتمبر الماضي، بعد بدايته القوية على رأس القيادة الفنية لفريق نابولي.

نابولي يتصدر ترتيب الكالتشيو برصيد 13 نقطة من 6 مباريات

ومن المقرر أن يتسلم كونتي الجائزة قبل مباراة كومو المقبلة على ملعب دييجو أرماندو مارادونا، بعدما غير من المستويات التي قدمها فريق الجنوب.

وأنهى نابولي الموسم الماضي في المركز العاشر بالدوري الإيطالي، ولكن يتصدر الفريق الآن ترتيب الكالتشيو برصيد 13 نقطة من 6 مباريات، وهذه أول مرة يتصدر فيها نابولي الترتيب منذ تتويجه باللقب منذ موسمين.

وقدم نابولي عروضًا مميزة في شهر سبتمبر الماضي، بالفوز على كالياري برباعية نظيفة والتعادل خارج أرضه من دون أهداف أمام يوفنتوس.

وتغلب على مونزا (2-0)، واكتسح باليرمو (5-0) في الدور الثاني من كأس إيطاليا.

ويتصدر الكالتشيو بفارق نقطة واحدة عن يوفنتوس، ونقطتين عن ميلان وإنتر وتورينو أصحاب المراكز من الثالث إلى الخامس على الترتيب.

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