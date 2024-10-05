التحقيقات: لا شبهة جنائية في تخلص فتاة من حياتها بالمرج

كشفت تحقيقات نيابة المرج حول تخلص فتاة من حياتها عقب إلقاء نفسها من أعلى عقار حزنًا على وفاة والدها، أنه لا توجد شبهة جنائية في الواقعة.

وامرت النيابة بصرف اهل الفتاة من سراي النيابة عقب سماع أقوالهم.



تلقت مباحث قسم شرطة المرج بلاغًا من الأهالي يفيد بالعثور على جثة فتاة متوفاة أسفل عقار بالمنطقة.

وعلى الفور انتقلت قوة أمنية إلى مكان البلاغ وبالفحص والتحري تبين أن فتاة في العقد الثالث من العمر ألقت بنفسها من أعلى عقار.

وأضافت التحريات أن الفتاة كانت تعاني من مرض نفسي بسبب حزنها الشديد على وفاة والدها.



تم نقل الجثة إلى المشرحة تحت تصرف النيابة العامة للتحقيق.