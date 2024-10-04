الجمعة 04 أكتوبر 2024
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محافظات

محافظة الشرقية تحتفل بالذكرى 51 لانتصارات أكتوبر المجيدة

محافظ الشرقية
محافظ الشرقية

قالت الدكتورة أسماء عبد العظيم المتحدث الرسمى عن محافظة الشرقية المستشار الإعلامي لمحافظ الشرقية إن المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية  يضع غدا السبت الموافق الخامس من أكتوبر 2024 إكليلا من الزهور على النصب التذكاري للشهداء.

 

محافظ الشرقية يتابع أعمال إنشاء نفق عرابي بالزقازيق

النصب أمام الديوان العام للمحافظة 

 أمام مبنى الديوان العام لمحافظة الشرقية بمدينة الزقازيق  وذلك بحضور المستشار العسكري بالمحافظة واللواء عمرو رؤوف  مساعد وزير الداخلية  مدير أمن الشرقية ولفيف من قيادات المحافظة ومن مديرو المديريات ووكلاء الوزارات والشخصيات العامة.

محافظ الشرقية يتابع سير العمل بالإدارة العامة لأملاك الدولة

الجيش المصري لقن العدو درسا لن ينساه

وأشارت إلى أن أكتوبر المجيد يمثل بالنسبة للشرقية ومصر يوما هاما يوم انتصر الجيش المصري على الجيش الإسرائيلي ملقنا إياه درسا لن ينساه  فى حرب السادس من اكتوبر العاشر من رمضان عام 1973م والذى  أصبح عيدا تحتفل به مصر سنويا.

 

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المهندس حازم الاشمونى محافظ الشرقية الدكتورة اسماء عبدالعظيم المتحدث الرسمي محافظة الشرقية المستشار الاعلامى للمحافظ مديري المديريات اكتوبر 1973 باكر السبت 5اكتوبر

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