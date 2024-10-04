محافظة الشرقية تحتفل بالذكرى 51 لانتصارات أكتوبر المجيدة

قالت الدكتورة أسماء عبد العظيم المتحدث الرسمى عن محافظة الشرقية المستشار الإعلامي لمحافظ الشرقية إن المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية يضع غدا السبت الموافق الخامس من أكتوبر 2024 إكليلا من الزهور على النصب التذكاري للشهداء.

النصب أمام الديوان العام للمحافظة

أمام مبنى الديوان العام لمحافظة الشرقية بمدينة الزقازيق وذلك بحضور المستشار العسكري بالمحافظة واللواء عمرو رؤوف مساعد وزير الداخلية مدير أمن الشرقية ولفيف من قيادات المحافظة ومن مديرو المديريات ووكلاء الوزارات والشخصيات العامة.

الجيش المصري لقن العدو درسا لن ينساه

وأشارت إلى أن أكتوبر المجيد يمثل بالنسبة للشرقية ومصر يوما هاما يوم انتصر الجيش المصري على الجيش الإسرائيلي ملقنا إياه درسا لن ينساه فى حرب السادس من اكتوبر العاشر من رمضان عام 1973م والذى أصبح عيدا تحتفل به مصر سنويا.