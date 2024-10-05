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حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة اليوم السبت 05 - 10 -2024

حالة الطقس اليوم،
حالة الطقس اليوم، فيتو

حذرت هيئة الأرصاد الجوية من شبورة مائية صباحًا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية قد تكون كثيفة على مناطق من وسط سيناء ومدن القناة وشرق القاهرة.

حالة الطقس غدا السبت 05- 10-2 024 في محافظة الفيوم

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ويستمر الانخفاض الطفيف فى درجات الحرارة اليوم على كافة الأنحاء، وتظهر السحب المنخفضة والمتوسطة على شمال البلاد مما يعمل على تلطيف الأجواء نهارًا.

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية، حالة الطقس  اليوم السبت، وتوقعت أن يسود طقس حار  نهارًا  على أغلب الأنحاء، معتدل الحرارة  ليلًا وفي الصباح الباكر على أغلب الأنحاء.


 
الأرصاد تعلن حالة الطقس نهارًا

كما توقعت أن  يسود طقس حار نهارا على القاهرة الكبرى الوجه البحري وشمال الصعيد وعلى السواحل الشمالية وعلى جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

حالة الطقس ليلًا

وتوقعت هيئة الأرصاد الجوية أيضًا أن يسود طقس معتدل الحرارة ليلًا على شمال البلاد وعلى جنوب الصعيد وجنوب سيناء وأغلب الأنحاء.

 

حالة الطقس اليوم

كما كشفت هيئة الارصاد الجوية عن متوسط  درجات الحرارة المتوقعة عن اليوم:

القاهرة الكبرى

درجة الحرارة العظمى: 31

درجة الحرارة الصغرى:  22

السواحل الشمالية الغربية

درجة الحرارة العظمى:29

درجة الحرارة الصغرى: 20

جنوب سيناء وسلاسل البحر الأحمر

درجة الحرارة العظمى: 34

درجة الحرارة الصغرى: 24

شمال الصعيد

درجة الحرارة العظمى: 32

درجة الحرارة الصغرى: 19

 

جنوب الصعيد

درجة الحرارة العظمى:36

درجة الحرارة الصغرى:23
 

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