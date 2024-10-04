جيش الاحتلال يعترف بفشله في رصد مسيرة عراقية تسببت في مقتل وإصابة 27 جنديا
ذكرت إذاعة جيش الاحتلال الإسرائيلي، أن الدفاعات الجوية فشلت في رصد المسيرة العراقية التي قتلت جنديين وأصابت 25 آخرين في الجولان.
دفاعات الاحتلال تفشل في رصد المسيرة العراقية
وأوضحت إذاعة جيش الاحتلال في تقريرها، أن التحقيق الأولي أظهر أن نظام الدفاع الجوي فشل برصد المسيرة، مشيرة إلى أن هذه هي المرة الأولى منذ بداية الحرب التي تنجح فيها عمليات مجموعات عراقية بإيقاع قتلى وجرحى داخل إسرائيل.
خسائر جيش الاحتلال في هجوم الفصائل العراقية
واعترف جيش الاحتلال الإسرائيلي، في بيان صادر عنه اليوم الجمعة، بمقتل جنديين وإصابة 25 آخرين في انفجار مسيرة أطلقت من العراق باتجاه شمال الجولان.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.