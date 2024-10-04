جيش الاحتلال يعترف بفشله في رصد مسيرة عراقية تسببت في مقتل وإصابة 27 جنديا

ذكرت إذاعة جيش الاحتلال الإسرائيلي، أن الدفاعات الجوية فشلت في رصد المسيرة العراقية التي قتلت جنديين وأصابت 25 آخرين في الجولان.

دفاعات الاحتلال تفشل في رصد المسيرة العراقية

وأوضحت إذاعة جيش الاحتلال في تقريرها، أن التحقيق الأولي أظهر أن نظام الدفاع الجوي فشل برصد المسيرة، مشيرة إلى أن هذه هي المرة الأولى منذ بداية الحرب التي تنجح فيها عمليات مجموعات عراقية بإيقاع قتلى وجرحى داخل إسرائيل.

خسائر جيش الاحتلال في هجوم الفصائل العراقية

واعترف جيش الاحتلال الإسرائيلي، في بيان صادر عنه اليوم الجمعة، بمقتل جنديين وإصابة 25 آخرين في انفجار مسيرة أطلقت من العراق باتجاه شمال الجولان.

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