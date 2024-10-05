أخبار الاقتصاد: بعد تراجع مبيعات BRZ وWRX، خسائر مالية ضخمة لسيارات سوبارو، جرام الذهب 24 يسجل 4102 جنيه، 5 أسهم تتصدر قائمة السوق الرئيسي المتداولة من حيث قيم التداول بنهاية الأسبوع

أخبار الاقتصاد اليوم، شهدت الساعات الماضية عددًا من الأحداث الاقتصادية المهمة التي تتناولها بوابة "فيتو" في نشرة الاقتصاد والتي ترصد القطاعات الاقتصادية المختلفة، ومن بينها البورصة المصرية والعالمية والعقارات والبنوك والقطاع التجاري، والتي تشغل بال الكثير من المواطنين بشكل مستمر على مدار اليوم.

سعر جرام الذهب مساء اليوم الجمعة 4 أكتوبر 2024

أستقرت أسعار الذهب، في ختام تعاملات اليوم الجمعة الموافق 4 أكتوبر 2024 بالأسواق المحلية.

وجاءت أسعار الذهب، وفقا لـ آخر تحديث لها في الأسواق المحلية كالتالي:

سعر جرام الذهب عيار 24

سجل سعر جرام الذهب عيار 24 نحو 4102 جنيه للبيع.

تُعتبر سبائك الذهب عيار 24 من أنقى أنواع الذهب.

كما تتميز هذه السبائك بجمالها وبريقها الفريد.

وتستخدم في تصنيع المجوهرات الفاخرة والقطع السميكة والمستوحاة من التصميمات الكلاسيكية.

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تعرف على سعر الدولار اليوم الجمعة

شهد سعر صرف الدولار أمام الجنيه استقرارا مساء اليوم الجمعة 4 أكتوبر 2024 في البنك المركزى والبنوك المصرية.

سعر الدولار في البنك المركزي المصري

وسجل سعر صرف الدولار مقابل الجنيه في البنك المركزي المصري، حوالي 48.29 جنيه للشراء و48.39 جنيه للبيع.

بعد تراجع مبيعات BRZ وWRX، خسائر مالية ضخمة لسيارات سوبارو

سيارات سوبارو، أعلنت سوبارو عند تراجع مبيعات سيارات الكروس أوفر وسيارات الدفع الرباعي BRZ وWRX بشكل كبير خلال الربع الثالث من عام 2024، بالتزامن مع تسليم 2,323 سيارة حتى سبتمبر، انخفضت مبيعات BRZ بنسبة 30.9% مقارنة بالأشهر التسعة الأولى من عام 2023.

وقالت سوبارو، انخفضت مبيعات السيارة السيدان الرياضية من سوبارو بنسبة 34.2% إلى 13,545 سيارة، وفي الشهر الماضي، كما انخفضت المبيعات بنسبة 18.5% إلى 1,329 سيارة فقط.

وأوضحت سوبارو أن طرازات BRZ وWRX الطرازين الوحيدين من سوباي الذين انخفض الطلب عليهما هذا العام، انخفض الطلب على طراز Ascent بنسبة 9.1% حتى سبتمبر بينما انخفض طراز إمبريزا بنسبة 15.1%، كما عانت سيارة ليجاسي السيدان

5أسهم تتصدر قائمة السوق الرئيسي المتداولة من حيث قيم التداول بنهاية الأسبوع

تصدرت 5 أسهم قائمة أسهم السوق الرئيسي المتداولة من حيث قيم التداول - بدون الصفقات بنهاية الأسبوع، وجاءت كالتالي:

بالم هيلز للتعمير بقيمة تداول بلغت333.3 مليون جنيه.

مجموعة طلعت مصطفى القابضة بقيمة تداول بلغت 223.5 مليون جنيه.

السويدي اليكتريك بقيمة تداول بلغت 210 ملايين جنيه.

السادس من أكتوبر للتنمية والاستثمار بقيمة تداول بلغت 186 مليون جنيه.

ابن سينا فارما بقيمة تداول بلغت 159 مليون جنيه.