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رياضة

سلوت يقرر بيع لاعب ليفربول في الميركاتو الشتوي

سلوت، فيتو
سلوت، فيتو

كشفت بعض التقارير الصحفية في الساعات الماضية، عن رغبة نادي ليفربول في التخلص من الياباني واتارو إندو لاعب وسط الفريق في الميركاتو الشتوي القادم.

وخرج واتارو إندو من حسابات آرني سلوت المدير الفني لفريق ليفربول، حيث يرى المدرب الهولندي  أن إندو ليس اللاعب المناسب لتنفيذ تعليماته.

وقدم إندو مستويات جيدة خلال الموسم الماضي مع ليفربول تحت قيادة المدرب الألماني يورجن كلوب، إلا أنه لم يلعب أساسيًا مع الريدز منذ رحيله.

ووفقًا لما ذكرته بعض التقارير الصحفية في إنجلترا، فإن آرني سلوت يرى أن بيع إندو في الميركاتو الشتوي، سيفتح الباب أمام ليفربول ضم لاعب وسط جديد.

ويسعى فريق ليفربول للتعاقد مع لاعب وسط جديد في يناير، حيث فشل النادي في تدعيم هذا المركز قبل بداية الموسم، في ظل عدم وجود اللاعب المناسب.

ودخل نادي ليفربول في مفاوضات مع مارتن زوبيمندي لاعب وسط ريال سوسيداد، إلا أن اللاعب فضل الاستمرار مع النادي الإسباني بالموسم الجاري.

وأكدت تلك التقارير، أن آرني سلوت سيقوم بإخراج واتارو إندو، لضم لاعب وسط صغير في السن يساعد الفريق في ظل منافسته على أكثر من لقب هذا الموسم.

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