صحيفة إنجليزية: ريال مدريد يضغط لخطف نجم ليفربول

يواصل ريال مدريد تحركاته للتعاقد مع ترينت ألكسندر أرنولد، ظهير ليفربول، في الميركاتو الصيفي المقبل.

وقالت صحيفة ليفربول ايكو اليوم: أرنولد لم يستجب حتى الآن لأي من العروض المقدمة له من مسؤولي ليفربول، لتجديد عقده الذي ينتهي في صيف 2025، ما يسهل الأمور على ريال مدريد.

كما بدأ نادي ليفربول الإنجليزي، في وضع خطة سريعة، للتعاقد مع بديل للنجم المصري محمد صلاح، والذي يقترب من مغادرة قلعة أنفيلد مع نهاية الموسم الجاري، وذلك بعد تصريحات الهولندي آرني سلوت مدرب الريدز.

سلوت لم يتكهن بشأن مستقبل محمد صلاح في النادي، إذ ينتهي عقد النجم المصري بنهاية هذا الموسم.

وقال صلاح في وقت سابق عقب الفوز على مانشستر يونايتد، إن هذا الموسم سيكون الأخير له مع الريدز.

وقال سلوت بعد فوز ليفربول أمس على بولونيا الإيطالي في دوري أبطال أوروبا: "قام صلاح بعمل رائع أمس وأنا سعيد بما يقوم به في الوقت الحالي ولا أفكر في الموسم المقبل".