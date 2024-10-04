محافظ أسيوط يوجه بفحص 40 وحدة نهرية (فيديو)

تفقد اللواء دكتور هشام أبوالنصر محافظ أسيوط، مرسى العبارات النهرية بمنطقة الحمراء بجوار المعهد الديني ومرسى حورس السياحي بجوار حديقة الفردوس، التابع للهيئة الإقليمية للتنشيط السياحي، ووجه بالبدء في تطويرهما لتعظيم الإستفادة منهما في تنمية الموارد الذاتية، رافقه خلال الجولة التفقدية الدكتور مينا عماد نائب المحافظ وهشام صلاح مدير مشروع العبارات النهرية وأحمد ثابت رئيس حي شرق.

40 وحدة نهرية بمشروع العبارات بأسيوط

و بدأ محافظ أسيوط جولته بتفقد مرسى العبارات النهرية المجاور للمعهد الديني بمنطقة الحمراء ووجه برفع كفاءة المنطقة المحيطة ورفع كافة المخلفات منها ووجه بحصر كافة وحدات مشروع العبارات النهرية التي يبلغ عددها 40 وحدة نهرية تتضمن 15 عبارة نهرية لنقل الأفراد والمركبات و20 أتوبيس نهري لنقل الأفراد و4 لنشات وقاطرة عملاقة ووجه بعمل فحص شامل لها وإصلاح الوحدات المعطلة لتعظيم الإستفادة منها في تنمية الموارد الذاتية للمشروع.

كما وجه بتطوير ورفع كفاءة المرسى من الداخل وعمل كافتيريا لخدمة المترددين على الوحدات النهرية ومقاعد للانتظار.

مراجعة إجراءات الأمان والسلامة المتبعة لكل عبارة نهرية

وشدد على مراجعة إجراءات الأمان والسلامة المتبعة لكل وحدة قبل تحركها في المياة حفاظًا على أرواح المواطنين والعاملين بالمشروع والاهتمام بالصيانة الدورية لوحدات مشروع العبارات والتأكد من كفاءة التشغيل وتوافر مستلزمات السلامة والأمان بها من سترات النجاة وطفايات الحريق حرصًا على حياة المواطنين مع الإلتزام بكافة القواعد والقوانين المتحكمة في تشغيل العبارات بشكل يضمن سلامة وأمن المواطنين.



واستكمل المحافظ جولته بتفقد مرسى حورس السياحي المجاور لحديقة الفردوس على نهر النيل ووجه بالإسراع في أعمال تطويره وتعظيم الإستفادة منه، وتوفير أماكن ومتنزهات للمواطنين وتزويدها بقاعات الأفراح والاحتفالات لخدمة المواطنين والشباب كما كلف رئيس حي شرق برفع كافة مخلفات القمامة والاشغالات والتعديات من الشوارع المحيطة بالمراسى.