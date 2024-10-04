اجتماع رؤساء القرى بميت غمر في الدقهلية لمناقشة ملف التصالح (صور)

أكد عبد الفتاح شحاتة نائب رئيس مجلس مركز ومدينة ميت غمر في محافظة الدقهلية علي المتابعة الميدانية لملف التصالح مع تقديم كلّ التيسيرات والتسهيلات للمواطنين خلال تقديم الطلبات

حيث عقد نائب ميت غمر اجتماعا مع رؤساء الوحدات المحلية بمتابعة وذلك وفقا لتكليف اللواء أنور عثمان، وتنفيذًا لتوجيهات اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية بالوقوف على ما تم إنجازه في ملف التصالح علي مخالفات البناء بما يساهم في دفع وتيرة العمل علي أرض الواقع وتذليل أية معوقات أو تحديات وتقديم كل الدعم والتيسير على المواطنين وفي هذا الشأن.

حيث كلف اللواء انور عثمان رئيس مركز ومدينة ميت غمر عبد الفتاح شحاتة نائب رئيس مركز ومدينة ميت غمر بعقد اجتماعًا مع رؤساء الوحدات المحلية لمناقشة آخر المستجدات في ملف التصالح علي مخالفات البناء والإنجازات التي حققتها الوحدات للتعامل مع هذا الملف الهام، ومعدلات انجاز كل وحدة لإجراءات التصالح والإجراءات التي اتخذتها كل وحدة لتوعية المواطنين وتشجيعهم على تقديم طلبات التصالح.

شهد الإجتماع استعراض عدد الطلبات التي نجحت الوحدات في تحقيق التصالح عليها وانجازها، ومستجدات الموقف التنفيذي لطلبات التصالح وفقًا للقانون الجديد، فيما يتعلق بشهادات البيانات وإجمالي الطلبات المقدمة والتي تم معاينتها والمعاينات المُسجلة على المنظومة

العمل على سرعة تفعيل قانون التصالح في بعض مخالفات

و أكد "نائب رئيس المدينة" أن الهدف من عقد هذا الاجتماع هو العمل على سرعة تفعيل قانون التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها، نظرا لأهمية هذا القانون الذي يهم شريحة كبيرة من المواطنين، وتقديم كل التسهيلات والتيسيرات للمواطنين أثناء تقديم طلبات التصالح

المتابعة الميدانية المستمرة والدورية لرؤساء الوحدات

ووجه "نائب رئيس المدينة" بضرورة المتابعة الميدانية المستمرة والدورية لرؤساء الوحدات كلًا في نطاق وحدته على مدار اليوم لسير العمل في هذا الملف والتأكد من تذليل أي عقبات تواجه المواطنين.

وقال نائب رئيس المدينة لرؤساء الوحدات - انزلوا بنفسكم وشوفوا المخالفات على أرض الواقع واتخاذ الإجراءات اللازمة لإنهاء إجراءات التصالح بشكل أسرع وسهلوا على المواطن في تطبيق القانون وإزالة كافة المعوقات التي تحول دون تنفيذه

التعامل بكل حسم مع ملف مخالفات المباني

وشدد عبدالفتاح شحاتة خلال الاجتماع على ضرورة التعامل بكل حسم مع ملف مخالفات المباني والازالة الفورية لأى مباني مخالفة في مرحلة الانشاء.



وأوضح أن هناك فرصة كبيرة أمام المواطنين الراغبين في التصالح لتصحيح أوضاعهم في مخالفات البناء وفقًا للقانون الجديد وعدم تعرضهم لإزالة المخالفات.

وطالب "نائب رئيس المدينة" "بمتابعة أي مشكلات تعوق العمل والتنسيق مع كافة الجهات المعنية لحلها بالتنسيق مع رئاسة المركز

وناشد "نائب رئيس المدينة المواطنين الراغبين في التصالح بسرعة التقدم بطلباتهم واستغلال التيسيرات التي قررتها الدولة لتقنين أوضاعهم للحفاظ على ثروتهم العقارية وتجنيب العقوبات وأعمال الإزالة.

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