يوم بيئي للنظافة ورفع القمامة بمدينة ميت غمر (صور)

شهدت مدينة ميت غمر في محافظة الدقهلية يوم بيئي"للنظافة ورفع القمامة، وذلك في إطار مبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية (بداية جديدة لبناء الإنسان) " وتحسين الصورة البصرية للمواطنين، وتنفيذا لتكليفات اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية.

تم تنفيذ اليوم البيئي " بالتنسيق مع رئاسة مركز ومدينة ميت غمر بإشراف الإدارة المتكاملة للمخلفات الصلبة، حيث تم رفع 50 طن أتربة ومخالفات هدم و60 طن مخلفات بلدية بمنطقة الإمام الشافعي بالمدينة وصيانة 100 كشاف إنارة عامة بالشوارع.



وأوضح "مرزوق"انه تم رفع 50 طن أتربة ومخالفات هدم و60 طن مخلفات بلدية بمنطقة الإمام الشافعي بالمدينة وتم صيانة 100 كشاف إنارة عامة بالشوارع للحفاظ على البيئة وتحسين الصورة البصرية للمواطنين في إطار خطة المحافظة لرفع كفاءة النظافة بالشوارع والميادين بنطاق المحافظة.

وقال "مرزوق"أدعو أبناء الدقهلية بالحفاظ علي الشوارع والميادين والطرق الرئيسية وعدم إلقاء المخلفات والقمامة إلا في أماكنها المخصصة.





ومن جانبه أوضح مدير عام الإدارة المتكاملة للمخلفات الصلبة انه تم تنفيذ اليوم البيئي بمنطقة الإمام الشافعي بمدينة ميت غمر حيث تم رفع القمامة والأتربة وتهذيب وتقليم الأشجار وأشار إلى أنه تم الاستعانة بعدد 9 معدات شملت 3 سيارات 10 أطنان و2 لودر مفصلة كبير و2 لودر زاحف وسيارة مياه وسيارة كهرباء وما زال العمل مستمرا حتى الانتهاء من رفع كفاءة النظافة بالمنطقة المشار إليها.