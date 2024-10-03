الخميس 03 أكتوبر 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

محافظات

يوم بيئي للنظافة ورفع القمامة بمدينة ميت غمر (صور)

حملات ويوم بيئي بميت
حملات ويوم بيئي بميت غمر، فيتو

شهدت مدينة ميت غمر في محافظة الدقهلية يوم بيئي"للنظافة ورفع القمامة، وذلك في إطار مبادرة  الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية (بداية جديدة لبناء الإنسان) " وتحسين الصورة البصرية للمواطنين، وتنفيذا لتكليفات اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية.

تم تنفيذ اليوم البيئي " بالتنسيق مع رئاسة مركز ومدينة ميت غمر بإشراف الإدارة المتكاملة للمخلفات الصلبة، حيث تم رفع 50 طن أتربة ومخالفات هدم و60 طن مخلفات بلدية بمنطقة الإمام الشافعي بالمدينة وصيانة 100 كشاف إنارة عامة بالشوارع. 


وأوضح "مرزوق"انه تم رفع 50 طن أتربة ومخالفات هدم و60 طن مخلفات بلدية بمنطقة الإمام الشافعي بالمدينة وتم صيانة 100 كشاف إنارة عامة بالشوارع للحفاظ على البيئة وتحسين الصورة البصرية للمواطنين في إطار خطة المحافظة لرفع كفاءة النظافة بالشوارع والميادين بنطاق المحافظة.

 

 وقال "مرزوق"أدعو أبناء الدقهلية بالحفاظ علي الشوارع والميادين والطرق الرئيسية وعدم إلقاء المخلفات والقمامة إلا في أماكنها المخصصة. 


 

 

 

ومن جانبه أوضح مدير عام الإدارة المتكاملة للمخلفات الصلبة انه تم تنفيذ اليوم البيئي بمنطقة الإمام الشافعي بمدينة ميت غمر حيث تم رفع القمامة والأتربة وتهذيب وتقليم الأشجار وأشار إلى أنه تم الاستعانة بعدد 9 معدات شملت 3 سيارات 10 أطنان و2 لودر مفصلة كبير و2 لودر زاحف وسيارة مياه وسيارة كهرباء وما زال العمل مستمرا حتى الانتهاء من رفع كفاءة النظافة بالمنطقة المشار إليها.

وزير الصحة: الحكومة ملتزمة بتهيئة بيئة مناسبة لنجاح المستثمرين الأجانب في السوق

محافظ القاهرة يتفقد الورش الإنتاجية التابعة لهيئة النظافة والتجميل

 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

 

الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية النظافة والتجميل بداية جديدة لبناء الإنسان رئاسة مركز ومدينة ميت غمر عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية محافظ الدقهلية منطقة الإمام الشافعي مركز ومدينة ميت غمر

مواد متعلقة

وكيل تعليم ميت غمر بالدقهلية يتفقد المدارس في القرى (صور)

توقيع الكشف على 814 مريضًا ضمن قافلة "بداية" في ميت غمر بالدقهلية (صور)

وكيل صحة الدقهلية يتفقد مستشفى ميت غمر المركزي (صور)

جولة لمدير زراعة ميت غمر بالدقهلية على الجمعيات

الأكثر قراءة

مرتباتهم 30 ألف جنيه فقط، استقالات جماعية لمهندسين في بتروجيت وإنبي بسبب تدني الأجور

ترحيب حار من رئيس الإمارات لـ عدلي منصور وشيخ الأزهر

انخفاض جديد في سعر الطماطم اليوم بالأسواق، وهذه أحدث أسعارها

الزمالك يقترب من ضم نجم فاركو و30 مليون جنيه تهدد الصفقة

السيسي وبن زايد يشهدان حفل تخريج دفعات جديدة من الأكاديمية العسكرية المصرية

السيسي وبن زايد يصلان إلى مقر حفل تخرج دفعة جديدة من الأكاديمية العسكرية المصرية

رئيس الإمارات يصل مصر للقاء السيسي

رسميا، البنك الأهلي يضم سيد نيمار من الزمالك على سبيل الإعارة

منوعات

المزيد

تحسين الخدمات في المباني السكنية، شركة روسية تكشف عن تطور جديد في الذكاء الاصطناعي

عالم فلك روسي: الكويكب 2024 PT5 يقترب من الأرض مرة أخرى

تنبأت بعودة قيادي بارز أعلن اغتياله، ليلى عبد اللطيف تصدم العالم بشأن حسن نصر الله

تأجيل إطلاق صاروخ "سويوز-5" الفضائي لعام 2026

المزيد

خدمات

المزيد

أسعار الألومنيوم بالسوق المحلي اليوم الخميس

سعر طن القصدير اليوم الخميس بالبورصات العالمية

استقرار أسعار الأرز اليوم الخميس

انخفاض أسعار الدواجن اليوم الخميس 3-10-2024

المزيد

انفوجراف

أكثر لاعب تتويجًا بالألقاب.. ميسي يضيف البطولة رقم 46 (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

أجمل صيغ الدعاء في ليلة الجمعة.. اعرفها

شباب حول الرسول، رافع بن خديج "أصغر الرماة في أُحُد"

ما هو شرط رضا اليهود والنصارى عن المسلمين؟ الشعراوي يرد (فيديو)

المزيد
الجريدة الرسمية