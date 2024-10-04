الأنبا رافائيل يشارك في لقاء كهنة وشعب إيبارشية ميت غمر

نظمت إيبارشية ميت غمر ودقادوس وبلاد الشرقية للاقباط الأرثوذكس، لقاءً خاصًا لمجمع كهنة الإيبارشية، بكنيسة الشهيد مار جرجس، بميت غمر بحضور نيافة الأنبا رافائيل الأسقف العام لكنائس قطاع وسط القاهرة.

واستقبل نيافة الأنبا صليب أسقف إيبارشية ميت غمر، نيافة الأنبا رافائيل، حيث صليا معًا القداس الإلهي، أعقبه كلمة للشعب ألقاها نيافة الأنبا رافائيل بعنوان "أعظمك يارب لأنك احتضنتني"، ثم التقى نيافته مجمع كهنة الإيبارشية وتحدث معهم عن "نحميا الخادم صاحب الرؤيا"، وأجاب على عدد من الأسئلة.

قصة القديسة تكلا

تحيي الكنيسة القبطية الأرثوذكسية برئاسة قداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية، تذكار القديسة الشهيدة تكلا.

تُعيِّد الكنيسة بتذكار القديسة تكلا أولى الشهيدات، الشماسة، تلميذة بولس الرسول، مثال البتولية والطهارة، ونموذج الجهاد واحتمال الشدائد.