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ملفات وحوارات

قضايا المخدرات شبح يواجه نجوم الوسط الفني فى 2024.. صاصا وشطة وعبد القوي الأبرز

صاصا
صاصا

يبدو أن قضايا المخدرات، أصبحت شبحا يواجه نجوم الوسط الفني، من مطربين وممثلين، وهو ما أصاب الجمهور بصدمة في عام 2024، بعدما تعرض عدد من النجوم للحبس، بتهم عديدة من بينها حيازة وتعاطي المخدرات، وهو ما تستعرضه “فيتو” في السطور التالية.

“صاصا”

كان أبرز هذه الأسماء، هو مؤدي المهرجانات عصام صاصا، الذى يقضي حكم حبسه 6 أشهر، بتهمة قتل شخص، وهو يقود سيارته تحت تأثير المخدرات.

في هذا السياق، أصدرت محكمة جنايات الجيزة المنعقدة بمجمع محاكم زينهم، في وقت سابق، حكما بحبس مطرب المهرجانات عصام صاصا 6 أشهر في تهمة تعاطي المخدرات، وانقضاء الدعوى المدنية في قضية الدهس بالتصالح.

 

أحمد عبد القوي"

 

أما الفنان الشاب، أحمد جلال عبد القوي، كان تعرض لنفس الأزمة، في قصة تعاطي المخدرات، وذلك بعدما قضت محكمة جنايات شمال الجيزة، بمعاقبته، بالسجن لمدة عام مع الأشغال الشاقة وغرامة قدرها 10 آلاف جنيه، لاتهامه بحيازة مخدرات الأفيون، الأمفيتامين، المورفين، والترامادول بقصد التعاطي.

وصدر الحكم برئاسة المستشار مدحت فاروق خاطر وعضوية المستشارين محمد حامد فريد وأسامة الأمير.

وجاء في أمر إحالة المتهم أحمد محمد عبد القوي، للمحاكمة أمام الجنايات، أنه في 8 مايو 2023 بدائرة قسم العجوزة في الجيزة، كان بحوزته مواد مخدرة منها الأفيون، الأمفيتامين، المورفين، والترامادول بقصد التعاطي.

وأضاف أمر الإحالة أنه حاز أيضًا عقار خاضع لبعض قيود الجواهر المخدرة وهو البنزوديازيين، بغرض التعاطي.

 

“مجدي شطة”

ويعد أبرز هذه الأسماء، الذى دخلت النفق المظلم للمخدرات، هو مؤدي المهرجانات، مجدي شطة.

وكان مجدي شطة، تم القبض عليه أثناء مرور قوة أمنية من قسم شرطة المرج بمديرية أمن القاهرة شاهدت سيارة يستقلها أحد الأشخاص، وباستيقافها لاستطلاع الحالة الأمنية والاطّلاع على هوية قائدها، أشهر السائق لهم بطاقته الشخصية ليؤكد لهم أنه مطرب المهرجانات المعروف مجدي شطة، وبمحاولة القوة الأمنية تفتيشه اعترض، مؤكدًا أنه لا يحمل معه أي ممنوعات، وأنه شخصية معروفة.

 وبتفتيشه عُثر بحوزته على لفافة بداخلها مخدر الآيس، وبمناقشته أنكر علاقته بها، فاصطحبته القوة الأمنية إلى قسم شرطة المرج للتحقيق معه ومعرفة أسباب حيازته للمواد المخدرة.

 

وتحرر المحضر بالواقعة، وخضع مطرب المهرجانات مجدي شطة للتحقيق من قبل رجال النيابة العامة عقب إحالته من قسم شرطة المرج بتهمة حيازة مواد مخدرة.

 

“سعد الصغير”

وكانت آخر الضحايا، الفنان سعد الصغير، الذى تم القاء القبض عليه، داخل مطار القاهرة الدولي، عقب عودته من أمريكا، والذى تم العثور على عدد من أجهزة المخدرات الحديثة وزيت الحشيش، وهو ما تسبب في حبسه.

 

 

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