رغم قضاء عقوبته في السجن، عصام صاصا يتصدر التريند بهذا الفيديو
فاجئ مطرب المهرجانات عصام صاصا، جمهوره بطرح، أغنية جديدة بعنوان “ اخويا ماضي علي الاحاله”، عبر قناته الرسمية على موقع الفيديوهات الشهير “اليوتيوب”، وذلك رغم قضاء فترة عقوبته في السجن بسبب اتهامه بتعاطي المواد المخدرة.
تجمع الأغنية الجديدة "اخويا ماضي علي الاحاله" بين عصام صاصا ومؤدي المهرجانات مصطفى الجن، وقد تم تسجيلها قبل واقعة حبسه، وأصبحت الآن جاهزة للطرح بشكل كامل، والعمل من كلمات عبده روقه ومن توزيع أمجد الجوكر.
في هذا السياق، تصدرت الأغنية التريند، بعدما حققت مايقرب من 2 مليون ونصف مشاهدة.
وكانت محكمة جنايات جنوب الجيزة اصدرت يوم 29 من شهر أغسطس الماضي، حكما بمعاقبة مؤدي المهرجانات عصام صاصا وشقيقه بالسجن لمدة سنة مع الشغل، كما عاقبت المتهم الثاني والثالث غيابيا بالسجن لمدة 10 سنوات في قضية تزوير توكيلات.
وقضت محكمة جنايات الجيزة المنعقدة بمجمع محاكم زينهم، في وقت سابق، بحبس مطرب المهرجانات عصام صاصا 6 أشهر في تهمة تعاطي المخدرات، وانقضاء الدعوى المدنية في قضية الدهس بالتصالح.
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