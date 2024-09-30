الإثنين 30 سبتمبر 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

ثقافة وفنون

رغم قضاء عقوبته في السجن، عصام صاصا يتصدر التريند بهذا الفيديو

عصام صاصا
عصام صاصا

فاجئ مطرب المهرجانات عصام صاصا، جمهوره بطرح، أغنية جديدة بعنوان “ اخويا ماضي علي الاحاله”، عبر قناته الرسمية على موقع الفيديوهات الشهير “اليوتيوب”، وذلك رغم قضاء فترة عقوبته في السجن بسبب اتهامه بتعاطي المواد المخدرة.

تجمع الأغنية الجديدة "اخويا ماضي علي الاحاله" بين عصام صاصا ومؤدي المهرجانات مصطفى الجن، وقد تم تسجيلها قبل واقعة حبسه، وأصبحت الآن جاهزة للطرح بشكل كامل، والعمل من كلمات عبده روقه ومن توزيع أمجد الجوكر.

في هذا السياق، تصدرت الأغنية التريند، بعدما حققت مايقرب من 2 مليون ونصف مشاهدة.

وكانت محكمة جنايات جنوب الجيزة اصدرت يوم 29 من شهر أغسطس الماضي، حكما بمعاقبة مؤدي المهرجانات عصام صاصا وشقيقه بالسجن لمدة سنة مع الشغل، كما عاقبت المتهم الثاني والثالث غيابيا بالسجن لمدة 10 سنوات في قضية تزوير توكيلات.

وقضت محكمة جنايات الجيزة المنعقدة بمجمع محاكم زينهم، في وقت سابق، بحبس مطرب المهرجانات عصام صاصا 6 أشهر في تهمة تعاطي المخدرات، وانقضاء الدعوى المدنية في قضية الدهس بالتصالح.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

 

المهرجانات تعاطي المواد المخدرة المواد المخدرة مؤدي المهرجانات مهرجانات عصام صاصا مطرب المهرجانات عصام صاصا مطرب المهرجانات طرب المهرجانات عصام صاصا موقع الفيديوهات الشهير “اليوتيوب”

مواد متعلقة

أخبار الفن اليوم: وفاة زوجة الفنان إسماعيل فرغلي.. نجوى فؤاد تهاجم الراحلة شادية.. حقيقة استبعاد هالة صدقي من مسلسل كوكب الشرق

وفاة زوجة الفنان إسماعيل فرغلي بعد صراع مع المرض

الأكثر قراءة

اعترافات صادمة للتربي المتهم بأعمال سحر لمؤمن زكريا

زلزال رابع يضرب شرق سد النهضة، وخبير يحذر من خطورة الهزات الأرضية بإثيوبيا

قرار جديد لرئيس الوزراء بشأن إجازة 6 أكتوبر

انخفاض الطماطم، أسعار الخضراوات في سوق العبور اليوم الإثنين

إنبي يطالب الزمالك بـ150 ألف دولار بعد التتويج بالسوبر الأفريقي

قرار للفيفا بشأن الفائز من مواجهة الأهلي والعين في الإنتركونتيننتال

القسام تستهدف ناقلتي جند إسرائيليتين ودبابة وجرافتين عسكريتين في خان يونس

دعم الأسد ثمنه رأس نصر الله.. الحرب السورية تسببت في اختراق حزب الله.. جيش الاحتلال يستخدم صور المقاتلين وأصدقائهم.. ومادة غامضة وراء اغتيال الأمين العام

منوعات

المزيد

الأمير هاري يتوجه إلى المملكة المتحدة دون زوجته، اعرف السبب

روسيا تخطط لإطلاق أقمار جديدة لمراقبة الغلاف الأيوني للأرض

سكتت ضحكاتهما إلى الأبد، مصرع شاب وصديقه أثناء قيادة سيارة بسرعة جنونية (فيديو)

كعب حذاء وزيرة خارجية ألمانيا يضعها في موقف محرج

المزيد

خدمات

المزيد

تعرف على سعر طن القصدير اليوم الإثنين 30 سبتمبر 2024 بالبورصات العالمية

تعرف على أسعار النحاس اليوم الإثنين 30 سبتمبر 2024 بالسوق المحلية

سعر الأرز اليوم الإثنين في السوق المحلى

أسعار السكر اليوم الإثنين 30-9-2024 في الأسواق

المزيد

انفوجراف

صوفيا لورين.. 90 عاما من من السحر والجمال (فيديوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

لماذا سأل اليهود النبي عن موعد قيام الساعة؟ محمد سيد طنطاوي يوضح

هل يجوز ترك العمل لمتابعة مباراة كرة قدم؟ اعرف حكم الشرع

أسامة قابيل: شفاء المريض من السحر بيد الله وليس له علاقة بفك العمل

المزيد
الجريدة الرسمية