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أخبار مصر

في ذكرى انتصارات أكتوبر، التعليم تكشف جهودها في تطوير سيناء ومدن القناة

وزارة التربية والتعليم
وزارة التربية والتعليم

كشفت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني عن جهود الدولة في عملية تطوير التعليم في سيناء ومدن القناة خلال السنوات الأخيرة.  

تطوير سيناء 

وأوضحت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني أن عدد مشروعات إنشاء المباني المدرسية والفصول التي تم إنشاؤها في سيناء ومدن القناة خلال الفترة الأخيرة منذ عام 2014 حتى الان بيانها كالتالي  :

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تعليم شمال سيناء تنتهي من استعدادات استقبال العام الدراسي الجديد

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في ذكرى انتصارات أكتوبر، التعليم العالي تنفذ مشروعات بـ 23 مليار جنيه بسيناء ومدن القناة

بورسعيد ٥٦ مشروع بما يعادل ١٠٥٨ فصل
السويس ١٥ مشروع بما يعادل ١٠١٢ فصل
الإسماعيلية ٩٧ مشروع بما يعادل ١٤٧٨ فصل
شمال سيناء ١١٤ مشروع بما يعادل ١٣٤٧ فصل
جنوب سيناء ٩٠ مشروع بما يعادل ٨٤٢
الإجمالي ٤٠٨ مشروع بما يعادل ٥٧٣٧
وأشارت وزارة التربية والتعليم إلى أنه تم الاهتمام بالتوسع في بناء النماذج الناجحة من المدارس، مشيرة الى أن عدد المدارس المصرية اليابانية بسيناء ومدن القناة ٨ مدارس حاليا بيانها كالتالي: 

مدرستين في جنوب سيناء 
مدرسة في شمال سيناء 
مدرستين في السويس 
مدرسة في الإسماعيلية 
مدرستين في بورسعيد

كما اشارت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني الى ان عدد مدارس التكنولوجيا التطبيقية ٦ مدارس بيانها كالتالي:

3 مدارس في بورسعيد 
مدرسة واحدة في السويس 
مدرسة جنوب سيناء 
مدرسة الإسماعيلية

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