تعليم شمال سيناء تنتهي من استعدادات استقبال العام الدراسي الجديد

ينطلق العام الدراسي الجديد في محافظة شمال سيناء بعد غدٍ السبت في بعض من الإدارات التعليمية وعدد من مدارس الفترتين في المحافظة.

تعليم شمال سيناء ينتهي من استعداده لبدء العام الدراسي الجديد السبت القادم



وينطلق العام الدراسي الجديد في محافظة شمال سيناء في إدارتي نخل والحسنة في وسط سيناء وبعض مدارس التي تعمل فترة مسائية في إدارة العريش التعليمية وإدارة الشيخ زويد التعليمية، وتنتظم الدراسة يوم الأحد المقبل في كافة الإدارات التعليمية والمدارس بالمحافظة.

واجتمع حمزة رضوان وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة شمال سيناء مع مديري المدارس بإدارة العريش التعليمية لمناقشة الاستعدادات النهائية لبدء العام الدراسي الجديد ٢٠٢٥/٢٠٢٤م ومديري الإدارات النوعية بإدارة العريش التعليمية لمناقشة بدء العام الدراسي الجديد

وشدد وكيل الوزارة خلال الاجتماع على:

- التشديد بالالتزام بمواعيد الحضور والانصراف،وميعاد بدء الحصة وانتهائها.

- الالتزام باللوائح والقرارات المنظمة لتحقيق الانضباط.

- متابعة نظافة المدرسة من الداخل والخارج، ونظافة خزانات المياه.

- متابعة تنفيذ جدول الإشراف اليومي، والالتزام بالزي.

- حسن معاملة أولياء الأمور.

- إذاعة الأغاني والأناشيد الوطنية قبل بدء طابور الصباح وأثناء الفسحة.

- ابتكار طرق جديدة وغير تقليدية بممارسة الأنشطة اللاصفية لجذب التلاميذ للمدرسة.

- الالتزام بالتعليمات الوزارية الجديدة والتي صدرت منذ أيام بشأن توزيع أنصبة المعلمين للمواد الدراسية من أجل تقديم خدمة تعليمية متميزة.

- تسليم الكتب المدرسية للطلاب من اليوم الأول للدراسة.