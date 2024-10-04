الجمعة 04 أكتوبر 2024
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صحة ومرأة

نصائح مهمة تساعدك في إدارة ميزانية المنزل بشكل سليم

بسمة السباعي
بسمة السباعي

مع غلاء الأسعار تعانى ربات البيوت من إدارة ميزانية المنزل بسبب ارتفاع أسعار معظم السلع الغذائية والسلع الاستهلاكية المهمة.

وبعض ربات البيوت قامت باستبدال العديد من المنتجات بالضروريات فقط للتوفير فى الميزانية خاصة مع وجود أكثر من طفل فى الأسرة وفى المراحل الدراسية.

نصائح مهمة تساعدك في إدارة ميزانية المنزل 

وتقول بسمة السباعي خبيرة الطهى الصحى والتدبير المنزلي، إن  العالم كله يمر بأزمة اقتصادية كبيرة   ما تسبب فى ارتفاع اسعار جميع السلع خاصة الغذائية، فأصبح التخلى عن الرفاهيات أمر ضرورى لحين تخطى هذه الأزمة بسلام.

وأضافت بسمة السباعى، أنه يمكن لربات البيوت تدبر الميزانية والتوفير منها إذا عرفت بعض الأساسيات ما يساعد على التخلص من أى أعباء مادية للأسرة خاصة فى ظل الحالة الاقتصادية التى تمر بها البلاد.

وتابعت، أنه على ربات البيوت عند استلام ميزانية المنزل وقبل شراء أى سلع من احتياجات المنزل، يجب أولا معرفة احتياجات الأسرة من الضروريات فلا يجوز شراء خزين المنزل من اللحوم أو البقول أو مستلزمات البقالة لمجرد الشراء والتسوق فقط فذلك يهدر العديد من المصاريف ما يؤثر على الميزانية.

وأوضحت بسمة السباعي، أن كل ربة منزل تعلم جيدا ما هى احتياجات الأسرة ومستلزماتها، لذا يجب أولا قبل شراء احتياجات الشهر للمنزل كتابة الضروريات والاساسيات مثل الأرز والمكرونة والخضروات واللحوم والبقول والبيض وهكذا، وإذا لم تحدد ربة المنزل هذه الضروريات ستفشل فى إدارة الميزانية وتتفاجأ بأن الميزانية تم إهدارها دون شراء باقى احتياجات الأسرة.

إدارة ميزانية المنزل 

أصول شراء اللحوم والخضروات والفاكهة 

وشددت على ضرورة شراء كل سلعة من مكانها الصحيح، بمعنى شراء الدجاج من مزارع الدجاج وكذلك اللحوم والأسماك وعدم شرائهم من السوبر ماركت وذلك لأن اسعارهم تكون أقل وجودتهم أعلى، خاصة أن اللحوم الطازجة تكون محتفظة بقيمتها الغذائية على عكس المجمدة منها، وتكون أيضا أكثر ضمان للحفاظ على سلامة الأسرة.

وأضافت السباعي: هذا ينطبق أيضا على الخضراوات والفاكهة فيجب شرائها من تجار الخضراوات والفاكهة لأن هذا مصدرها على عكس السوبر ماركت تكون بسعر أعلى ما يهدر الميزانية، وللأسف تظن الكثير من ربات البيوت أن الخضراوات والفاكهة المباعة بالسوبر ماركت تكون أعلى جودة، ولكن هذا غير صحيح فهى أفضل عند التاجر نفسه وأقل فى السعر لذا يفضل شراء كل سلعة من مكانها الأصلى وليس السوبر ماركت، ما يوفر الكثير فى ميزانية المنزل.

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