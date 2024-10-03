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محافظ أسيوط يتفقد التشغيل التجريبي لمحطة رفع الصرف الصحي بقرية الواسطى (صور)

محافظ أسيوط يتفقد
محافظ أسيوط يتفقد محطة الصرف الصحي، فيتو

تفقد اللواء دكتور هشام أبو النصر محافظ أسيوط، التشغيل التجريبي لمحطة رفع صرف صحي بقرية الواسطى بمركز الفتح ضمن مشروع صرف صحي المتكامل لقرى مركز الفتح الجاري تنفيذه ضمن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" والمشروع القومي لتطوير قرى الريف المصري لتوصيل خدمات الصرف الصحي للقرى الأكثر احتياجًا.

 جاء ذلك بحضور عبد الرؤوف النمر رئيس مركز ومدينة الفتح، والمهندس مصطفى على مهندس تنفيذ بشركة المقاولون العرب.

محطة رفع صرف صحي قرية الواسطى 


قام محافظ أسيوط ومرافقوه بتفقد محطة رفع صرف صحي بقرية الواسطى بمركز الفتح وتفقد غرفة طلمبات التشغيل وقام بتشغيل الطلمبات أوتوماتيكيًا لتعمل على خط الطرد واستمع إلى شرح من المهندس مصطفى على المقيم بالمشروع والذي تنفذه شركة المقاولون العرب ويخدم قرى (الواسطى وأولاد سراج ومنشأة المعصرة وتل أولاد سراج) بإجمالي 28 ألف نسمة ضمن مشروع الصرف الصحي المتكامل لقرى مركز الفتح ووجه المحافظ الشركة المنفذة بعمل محضر تسليم ابتدائي لشركة مياة الشرب والصرف الصحي لتشغيلها لخدمة المواطنين بتلك القرى وتعظيم الإستفادة منها.

مشروعات المبادرة الرئاسية حياة كريمة بمراحلها

وأوضح أبو النصر إنه يجرى تنفيذ خطة متكاملة لاستكمال توصيل خدمات الصرف الصحي لكافة القرى بالمحافظة ضمن مشروعات المبادرة الرئاسية حياة كريمة بمراحلها والمشروع القومي لتطوير قرى الريف المصري والذي يستهدف إحداث تطوير شامل لكافة القطاعات الخدمية بالقرى وتقديم خدمات أفضل للمواطنين وتحقيق تنمية حقيقية غير مسبوقة على أرض الواقع باستثمارات عملاقة خاصة بالقرى والمناطق الأكثر احتياجًا. 

محافظ أسيوط يتفقد التشغيل التجريبي لمحطة الصرف الصحي بقرية المسعودي

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وأضاف محافظ أسيوط أن نسب تنفيذ مشروعات الصرف الصحي وصلت إلي نسب مرضية، لافتًا إلى تقديمه لكافة سبل الدعم الممكنة وتذليل العقبات لنهو الأعمال بها وفقًا للجدول الزمني المقرر وطبقًا للمواصفات الفنية المحددة وذلك في إطار حرص المحافظة علي النهوض بمستوى الخدمات المقدمة تنفيذًا لتوجهات الدولة بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي وتحقيقًا لخطط التنمية المستدامة وفقًا لرؤية مصر 2030.

 

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