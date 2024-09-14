محافظ أسيوط يهدي التلاميذ الأيتام وأبناء أسر تكافل وكرامة 200 حقيبة مدرسية

واصل اللواء الدكتور هشام أبو النصر محافظ أسيوط إهداء الحقائب المدرسية لتلاميذ المدارس من الفئات الأكثر احتياجا بالمراكز والمدن والأحياء والقرى، استعدادًا للعام الدراسي الجديد واستكمالًا للجهود الرامية لتوجيه الدعم لمستحقيه.

وقام بتسليم 200 حقيبة مدرسية متكاملة وزي مدرسي للتلاميذ الأيتام وغير القادرين مقدمة من مديرية التضامن الاجتماعي بالمحافظة بالتنسيق مع عدد من الجمعيات الأهلية ومنظمات المجتمع المدني بمناسبة قرب العام الدراسي 2024 /2025.

جاء ذلك بحضور إسلام عوض مستشار المحافظ لشئون الإعلام والاتصال السياسي والمتحدث الرسمي للمحافظة ومحمد حسين وكيل وزارة التضامن الاجتماعي ومحمد إبراهيم دسوقي وكيل وزارة التربية والتعليم والشيماء عبد المعطي وكيل مديرية التضامن الاجتماعي بالمحافظة ولفيف من القيادات التنفيذية بالمحافظة وعدد من المتطوعين وفرق الإغاثة بمديرية التضامن الاجتماعي.

محافظ أسيوط يسلم 200 شنطة مدرسية متكاملة بجميع المستلزمات للأطفال الأيتام

وسلم محافظ أسيوط 200 شنطة مدرسية متكاملة بجميع المستلزمات والأدوات الدراسية وزي مدرسي عبارة عن (تيشرت – بنطلون - كوتشي) لـ 200 طالب من المراحل التعليمية المختلفة.

توفير أقصى رعاية للأسر الأولى بالرعاية

وأكد أبو النصر أن المحافظة حريصة على التعاون مع الجهات المختلفة والجمعيات والمؤسسات الأهلية النشطة من أجل تحقيق التكافل الاجتماعي للمواطنين وتوفير أقصى رعاية للأسر الأولى بالرعاية وتوفير الخدمات اللازمة والرعاية الضرورية لهم في كافة المجالات تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي السياسية الهادفة إلى توجيه الدعم للفئات الأكثر احتياجا وتعزيز برامج الحماية الاجتماعية، لافتًا إلى ضرورة التنسيق والتعاون بين كافة الجهات والمؤسسات والجمعيات الأهلية والمجتمع المدني والوقوف جنبًا إلى جنب مع مؤسسات الدولة التنفيذية في دعم مسيرة التنمية وزيادة أنشطة المشاركة المجتمعية، ودعم الفئات الأولى بالرعاية وتحسين مستوى معيشتهم، وتعزيز قدرتهم على مواجهة متطلبات الحياة، بما يصل بيد المساعدات التنموية والاجتماعية إلى جميع المستحقين.

وعبر التلاميذ عن سعادتهم إزاء اهتمام محافظ الإقليم ودعمهم للاستمرار في التعليم وإكمال مراحلهم الدراسية، والتخفيف من معاناة الكثير من الأسر في ربوع المحافظة بالإضافة إلى دور المحافظ في المزيد من الأعمال الإنسانية الأخرى بكافة أنحاء المحافظة بشكل دوري ومستمر.

ويأتي ذلك تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية، وحرصًا على النهوض بالأسر الأولى بالرعاية في إطار خطة الدولة وبرامج الحماية الإجتماعية التي تهدف إلى تخفيف العبء عن تلك الأسر في مواجهة أعباء العام الدراسي وكذلك حماية هؤلاء الأطفال من لجوء الأسر إلى حرمانهم من التعليم بشكل عام لعدم قدرتهم على نفقات الدراسة وبالتالي وقاية هؤلاء الأطفال من التسرب من التعليم.