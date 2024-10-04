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رياضة

مصدر بالأهلي يكشف موقف كهربا من المشاركة في مران الأحد

كهربا
كهربا

كشف مصدر داخل النادى الأهلي عن موقف محمود كهربا لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي من المشاركة فى مران الأحد بعد الأزمة الصحية التى تعرض لها مؤخرًا.

وقال المصدر: كهربا جاهز للتواجد بشكل طبيعي فى التدريبات الجماعية يوم الأحد، ولا يعاني من أى إصابات عضلية أو جسمانية ومن ثم سيكون تحت تصرف الجهاز الفني فى التدريبات.

النادي الأهلي ، يعقد مارسيل كولر المدير الفني للأهلي جلسة مع جهازه المعاون بعد غد الأحد من أجل مناقشة خطة الإعداد لبطولة السوبر المحلي المرتقبة خلال الفترة من 20 إلى 24 اكتوبر الجاري فى الإمارات.

يعود مارسيل كولر المدير الفني للأهلي الى القاهرة فجر غد السبت، استعدادا لقيادة تدريبات الفريق بعد غد الأحد عقب انتهاء الراحة السلبية التى حصل عليها الفريق عقب خسارة السوبر الأفريقي.

أنهى الجهاز الإداري بالفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي إجراءات السفر إلى الإمارات لخوض منافسات السوبر المصري المرتقبة خلال الشهر الجاري، حيث تطير بعثة الأهلي إلى الإمارات يوم 17 اكتوبر الجاري.

يستعد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي لعودة مبارياته من جديد، حيث ستكون المباراة الاولي بعد خسارة السوبر الأفريقي أمام سيراميكا فى كأس السوبر المصري.

موعد مباراة الأهلي القادمة 

ويلاقي الأهلي نظيره سيراميكا كليوباترا في نصف نهائي البطولة يوم ٢٠ أكتوبر الجاري في الثامنة وخمس دقائق بتوقيت القاهرة. 

وخسر النادي الأهلي لقب السوبر الإفريقي أمام الزمالك بركلات الترجيح بنتيجة 4ـ3 بعد انتهاء وقت المباراة الأصلي بالتعادل 1ـ1 في اللقاء الذي جمع  بينهما الجمعة على ملعب المملكة “أرينا”. 

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