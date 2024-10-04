موعد مباراة الأهلي وسيراميكا في السوبر المصري

يستعد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي للعودة لمبارياته من جديد، حيث ستكون المباراة الأولى بعد خسارة السوبر الأفريقي، أمام سيراميكا فى كاس السوبر المصري.

موعد مباراة الأهلي القادمة

ويلاقي الأهلي نظيره سيراميكا كليوباترا في نصف نهائي البطولة يوم ٢٠ أكتوبر الجاري في الثامنة وخمس دقائق بتوقيت القاهرة.

وخسر النادي الأهلي لقب السوبر الإفريقي أمام الزمالك بركلات الترجيح بنتيجة 4ـ3 بعد انتهاء وقت المباراة الأصلي بالتعادل 1ـ1 في اللقاء الذي جمع بينهما الجمعة على ملعب المملكة “أرينا".