الورد اللي فتح في جناين الغربية، أهالي قرية الكرما يكرمون حفظة القرآن الكريم (صور)

احتفل أهالي قرية الكرما بمركز السنطة في محافظة الغربية بالفائزين في المسابقة السنوية للقرآن الكريم وعددهم ٣٠٠٠ من جميع الأعمار.

وحضر الاحتفال جميع أهالي القرية والقري المجاورة وكبار العائلات بمحافظة الغربية وحمل الفائزون خلال التكريم المصاحف وحرصوا على ارتداء زي موحد عبارة عن وشاح وتاج.

صور تكريم حفظة القرآن في قرية "الكرما"بالغربية

وقال الشيخ عبد السلام الجمل المشرف العام على المسابقة إنه جرى اختبار الملتحقين بالمسابقة وعددهم ٣٠٠٠ في جميع مستويات القرآن من الجزء الأول إلى الثلاثين.

صور تكريم حفظة القرآن في قرية "الكرما" بالغربية

وأضاف أنه في كل عام يتم الاحتفال بفوز الحفظة من خلال تنظيم حفل كبير داخل القرية تشجيعا لهم، لافتًا إلى أن القرية شهدت مشهد مبهج أثناء التكريم وهى لفتة إنسانية ومظهر يليق بملائكة النور على الأرض، حيث تم تجميع حفظة القرآن الكريم من الأطفال وجميع الأعمار وحرصوا على توحيد الزي.

صور تكريم حفظة القرآن في قرية "الكرما" بالغربية

وقال الشيخ عبد السلام إن أولياء أمور الأطفال وأسرهم تجاوزا الـ ٤٠٠٠ مواطن في الحضور لهذا الحفل ويحرصون على حضور هذه الفاعلية السنوية التي كانت أشبه بحفل زفاف جماعي رغبة منهم في تشجيع أبنائهم على الاستمرار والمداومة في حفظ القرآن الكريم الذي يغرس فيهم مكارم الأخلاق كما تواجد الآباء والأمهات مع ابنائهم أثناء انعقاد لجان اختبارات مسابقة القرآن الكريم التي تقام بشكل سنوي.



صور تكريم حفظة القران في قرية "الكرما"بالغرببة

صور تكريم حفظة القرآن في قرية "الكرما" بالغربية