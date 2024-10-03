الخميس 03 أكتوبر 2024
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محافظ الغربية يفتتح وحدة القسطرة الجديدة بالمستشفى الأمريكي بطنطا

محافظ الغربية يفتتح
محافظ الغربية يفتتح وحدة القسطرة الجديدة بمستشفى الأمريكي

افتتح اللواء أشرف الجندي محافظ الغربية مساء اليوم يرافقه الدكتور محمد حسين رئيس جامعة طنطا والدكتور القس أندريه زكي رئيس الطائفة الإنجيلية بمصر ورئيس مجلس إدارة المستشفى وحدة القسطرة الجديدة بمستشفى الأمريكي.

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جاء ذلك ضمن احتفالات المحافظة بالعيد القومي ٢٢٦ واحتفالا بمرور 125 عامًا على تأسيس المستشفى بطنطا جاء ذلك بحضور، الدكتور محمود عيسى نائب المحافظ ومارجريت صاروفيم نائبة وزيرة التضامن، الأنبا بولا مطران طنطا وتوابعها، اللواء أحمد أنور السكرتير العام لمحافظة الغربية، أعضاء مجلسي النواب والشيوخ ولفيف من القيادات التنفيذية والدينية.

وتفقد المحافظ ومرافقوه أقسام الوحدة والتي تم إنشاؤها على مساحة ٨٥٠ مترا والتي تم تجهيزها بأحدث التقنيات الطبية المتقدمة لتقديم خدمات تشخيصية وعلاجية عالية الجودة لمرضى القلب والأوعية الدموية، كما تضم فريقًا متخصصًا من الأطباء والاستشاريين ذوي الخبرة العالية في مجال أمراض القلب والقسطرة، الذين سيعملون جاهدين لتقديم أفضل رعاية ممكنة للمرضى باستخدام أحدث الأجهزة والتقنيات الطبية.

وأشاد اللواء أشرف الجندي، محافظ الغربية، على الدور البارز الذي تلعبه المستشفى الأمريكي في تقديم خدمات طبية متميزة لأهالي محافظة الغربية والدلتا بشكل عام. 

وأشار إلى أن افتتاح وحدة القسطرة الجديدة والذي يتزامن مع احتفالات العيد القومي للمحافظة، سيساهم في تحسين جودة الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين، لافتا إلى أن المستشفى يعد نموذجًا للتعاون المثمر بين القطاع الديني والدولة في مجال الرعاية الصحية. 

وأكد أن هذا الصرح الطبي يُعد من أهم المؤسسات الطبية في المنطقة، ويخدم الآلاف من المواطنين سنويًا، وهو دليل حي على التفاني والإخلاص في العمل لخدمة الإنسان.

الجدير بالذكر أن المستشفى تنضم احتفالية كبرى مساء اليوم احتفالا بمرور 125 عامًا على تأسيسها.

 

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