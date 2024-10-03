محمد صلاح يواصل كتابة التاريخ مع ليفربول.. تخطى دروجبا وعادل أهداف ألفريدو دي ستيفانو في دوري الأبطال.. والريدز يحتفي بأرقامه

دوري أبطال أوروبا، واصل محمد صلاح كتابة التاريخ مع ليفربول هذا الموسم بعد تسجيله هدفا في شباك بولونيا بدوري أبطال أوروبا في الجولة الثانية من البطولة.

وسجل صلاح هدفا وصنع آخر في فوز ليفربول على بولونيا بهدفين دون مقابل في المباراة التي جمعتهما علي ملعب آنفيلد.

وحقق ليفربول العلامة الكاملة عقب مرور جولتين من دوري أبطال أوروبا، ليصبح في المركز الخامس بفارق الأهداف.

ونجح محمد صلاح في تحقيق رقم قياسي عندما أصبح أول لاعب في تاريخ ليفربول يسجل في 5 مباريات متتالية على ملعب أنفيلد.

كما حقق صلاح رقما قياسيا بعدما أصبح أكثر لاعبي إفريقي تسجيلا للأهداف في الأدوار الرئيسية بعدما وصل إلى 45 هدفا.

المصري محمد صلاح يواصل التألق ويسجل هدفًا رائعًا في مرمى بولونيا ⚽️🔥#دوري_أبطال_أوروبا pic.twitter.com/uGK9Jh58TJ — beIN SPORTS (@beINSPORTS) October 2, 2024



أرقام تاريخية لـ محمد صلاح بعد مباراة ليفربول وبولونيا

1- وصل محمد صلاح، للهدف رقم 45 في الأدوار الرئيسية بدوري أبطال أوروبا ليتخطى المهاجم الإيفواري دروجبا صاحب الـ 44 هدفا، علما بأن صلاح سجل 4 أهداف أخرى في الأدوار التمهيدية.

2- عادل محمد صلاح أهداف ألفريدو دي ستيفانو بـ 49 هدفا في دوري الأبطال بشكل عام.

3- أصبح محمد صلاح أول لاعب في تاريخ ليفربول يسجل في 5 مباريات متتالية في دوري أبطال أوروبا على ملعب أنفيلد وذلك بعدما سجل ضد أياكس ورينجرز ونابولي وريال مدريد في موسم 2023-24.

4- أصبح محمد صلاح ثالث لاعب يسجل في 5 مباريات متتالية على ملعب فريقه بدوري أبطال أوروبا من الدوري الإنجليزي بعد تيري هنري مع أرسنال (7 مرات) ورود فان نيستلروي مع مانشستر يونايتد (6 مرات).

5- ساهم محمد صلاح في 11 هدفا خلال 9 مشاركات هذا الموسم (سجل 6 وصنع 5).

6- أصبح بولونيا هو الفريق رقم 25 الذي يهز صلاح شباكه أوروبيا بقميص ليفربول.

7- في رابع مواجهات محمد صلاح أمام بولونيا سجل صلاح هدفه السادس في الفريق الإيطالي (5 منهم بقميص روما).

وقاد الفرعون المصري محمد صلاح فريقه ليفربول لتحقيق فوزه الثاني تواليًا في دوري أبطال أوروبا بإسقاطه ضيفه بولونيا بهدفين دون رد أمس الأربعاء، في الجولة الثانية من مرحلة الدوري.

أهداف مباراة ليفربول وبولونيا بدوري أبطال أوروبا

وصنع صلاح الهدف الأول لزميله أليكسيس ماك أليستر في الدقيقة 11، حيث أرسل المصري كرة عرضية متقنة داخل منطقة الجزاء، ليكملها الأرجنتيني بلمسة واحدة داخل الشباك.

هدف محمد صلاح في بولونيا

وفي الدقيقة 75، سجل صلاح الهدف الثاني، بعدما توغل بالكرة من الجانب الأيمن حتى اقتحم منطقة الجزاء، موجها تسديدة مركزة استقرت على إثرها الكرة في أقصى الزاوية اليمنى لحارس مرمى بولونيا، الذي ارتمى في اتجاه الكرة دون أن ينجح في إبعادها.

ورفع ليفربول رصيده إلى ست نقاط، محققًا العلامة الكاملة حتى الآن، في المركز الخامس بجدول ترتيب دوري الأبطال، في حين تجمد رصيد بولونيا عند نقطة واحدة في المركز الـ27.

وقام نادي ليفربول الإنجليزي بوضع صورة محمد صلاح على الغلاف الرئيسي لصفحة النادي الرسمية باللغة العربية على فيسبوك بعد أرقامه الاستثنائية مع النادي عقب مباراة بولونيا.

وقرر نادي ليفربول وضع صورة محمد صلاح علي الغلاف الرئيسي للصفحة الرسمية للنادي على فيس بوك.

وكان نادي ليفربول الإنجليزي حرص على الاحتفال بإنجاز محمد صلاح نجم الريدز بعد تسجيله هدفا أمام بولونيا في دوري أبطال أوروبا في المباراة التي حسمها ليفربول لصالحه 2-0 بملعب آنفيلد.

وأصبح محمد صلاح أول لاعب في تاريخ الريدز يسجل في 5 مباريات متتالية في ملعب آنفيلد بدوري أبطال أوروبا.

وكتب ليفربول عبر صفحته على فيس بوك مستشهدا بكلمات للشاعر الكبير نزار قباني تعليقا على إنجاز الملك المصري: "الصمت في حرم الجمال جمال".