الأهلي يلتقي الزمالك اليوم في ديربي الكرة النسائية.. ميت عقبة تحتضن المواجهة التاريخية بالدوري.. وهذا موعد المباراة والقناة الناقلة

تتجه الأنظار لمواجهة قطبي الكرة المصرية، بعد تأسيس فريق للسيدات داخل ناديي الأهلي والزمالك، بسبب شروط الاتحاد الأفريقي، للحصول على رخصة الأندية المحترفة.

وتعتبر مباراة القمة هي المواجهة الأهم في مرحلة افتتاح النسخة 21 من الدوري الممتاز للكرة النسائية، والتي ستقام على أرض القلعة البيضاء في استاد "عبداللطيف أبو رجيلة".

ويدخل الزمالك مباراة اليوم بقيادة المدرب عادل حسين، المدير الفني السابق للمقاولون العرب، بينما يتسلح الأهلي بمدربه الفرنسي الفرنسي ديميتري ليبوف، الذي سبق له قيادة منتخب المغرب للناشئات والشابات.

موعد مباراة الأهلي والزمالك في دوري الكرة النسائية

تقام مباراة الأهلي والزمالك في الكرة النسائية على ملاعب الأبيض في ميت عقبة اليوم الجمعة في تمام الساعة 4 عصرا.

ومن المقرر أن تنقل مباراة الأهلي والزمالك عبر شبكة قنوات أون تايم سبورت الناقل الحصري للمباراة.

وتعاقد نادي الزمالك مع عدة صفقات خلال الميركاتو الصيفي، كان أبرزها ضم 6 لاعبين من صفوف فريق توت عنخ آمون بطل الدوري والكأس في النسخة الماضية، وعلى رأسهم آية إبراهيم التي من المتوقع أن ترتدي شارة قيادة سيدات الأبيض.

وفي المقابل دعم الأهلي صفوفه بعدة صفقات أيضًا، من بينها الثنائي ندى خالد ونورا خالد لاعبتا فريق بيراميدز السابقتين.

ويتنافس 18 فريقًا في دوري الكرة النسائية، الذي يتكون من مجموعة واحدة، يتأهل أول 10 فرق لمرحلة المنافسة على اللقب، بينما تتنافس آخر 8 فرق على الهروب من الهبوط، حيث سيهبط فريقين إلى دوري الدرجة الثانية.

وتشهد منافسات اليوم أيضًا إقامة 6 مباريات آخرى كالتالي: توت عنخ آمون ضد المعادي واليخت، إنبي أمام دلفي، زد مع المصري، بيراميدز والاتحاد السكندري، اتحاد بسيون يواجه البنك الأهلي، ومودرن سبورت مع بالم هيلز.