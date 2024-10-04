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موعد مباراة الزمالك والأهلي في دوري الكرة النسائية والقناة الناقلة

الأهلي والزمالك،
الأهلي والزمالك، فيتو

يستضيف فريق الزمالك غريمه التقليدي النادي الأهلي، في سنة أولى قمة كونها على صعيد كرة القدم النسائية، وذلك ضمن منافسات الجولة الأولى من عمر مسابقة دوري الكرة النسائية لموسم 2024-2025.

موعد مباراة الأهلي والزمالك في دوري الكرة النسائية 

تقام مباراة الأهلى والزمالك في الكرة النسائية على ملاعب الأبيض في ميت عقبة اليوم الجمعة في تمام الساعة 4 عصرا 

ومن المقرر أن تنقل مباراة الأهلي والزمالك عبر شبكة قنوات أون تايم سبورت الناقل الحصري للمباراة. 

وتدير مباراة الأهلي والزمالك في دوري الكرة النسائية المحكمة شاهندة مغربي.

ولأول مرة يقوم ناديا الأهلي والزمالك بتأسيس فريق للكرة النسائية للحصول على رخصة الأندية المحترفة.

ويشاء القدر أن تكون أول مباراة رسمية للأهلي والزمالك على صعيد الكرة النسائية تجمع بينهما في قمة الكرة المصرية. 

 

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