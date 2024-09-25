سيدات سلة الأهلي يفوز على مصر للتأمين في بطولة منطقة القاهرة

حقق الفريق الأول لكرة السلة سيدات بالنادي الأهلي فوزًا على نظيره مصر للتأمين بنتيجة 58-35، في المباراة التي جمعت الفريقين مساء اليوم الأربعاء، ضمن منافسات دوري منطقة القاهرة.

و‏‎أقيمت المباراة على صالة الشهداء بمقر النادي بالجزيرة، وقدم الفريق عرضًا قويًّا في رابع مباريات الموسم الجديد وسيطر على مجريات اللعب، في ظل الالتزام بتعليمات الجهاز الفني.

سيدات سلة الأهلي يفز على الشمس ببطولة منطقة القاهرة

وحقق الفريق الأول لكرة السلة سيدات بالنادي الأهلي، فوزًا مهمًّا على نظيره الشمس بنتيجة 91-28، في المباراة التي جمعت الفريقين مساء أمس ضمن منافسات منطقة القاهرة.

‏‎وأقيمت المباراة على صالة نادي الشمس، وقدم الفريق عرضًا قويًّا في ثالث مباريات الموسم الجديد وسيطر على مجريات اللعب، في ظل الالتزام بتعليمات الجهاز الفني.

وكان فريق سيدات سلة الأهلي حقق الفوز في المباراة السابقة على فريق وادي دجلة بنتيجة 70-36 ضمن منافسات البطولة.

السنغالية «نديوما» تنضم لفريق سيدات سلة الأهلي

وأعلن خالد العوضي، مدير النشاط الرياضي بالنادي الأهلي، عن التعاقد مع السنغالية نديوما كان، لتدعيم ‏صفوف الفريق الأول لكرة السلة سيدات خلال الموسم الجاري.‏

وأكد العوضي انتهاء إجراءات التعاقد مع نديوما بعدما اجتازت الكشف الطبي.

وأشار إلى أن التعاقد مع المحترفة السنغالية يأتي في إطار خطة تدعيم الفريق بالعناصر المطلوبة من ‏أجل الاستمرار في حصد البطولات خلال الفترة المقبلة، لتلبية طموحات جماهير النادي.‏