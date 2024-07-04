طريقة عمل الآيس كوفي في البيت، زي الكافيهات الشهيرة

طريقة عمل الآيس كوفي، من المشروبات الشهيرة التي تقدم في أشهر الكافيهات، وأسعارها قد تصدم البعض، في حين أنه يمكن تنفيذ طريقة عمل الآيس كوفي في البيت بكل سهولة زي الكافيهات، وبأقل تكلفة.



وفي السطور التالية نستعرض طريقة عمل الآيس كوفي في البيت زي الكافيهات وبكل سهولة.





مكونات عمل الآيس كوفي

1 ملعقة كبيرة قهوة سريعة الذوبان كلاسيك

2 ملعقة كبيرة ماء ساخن

1 كوب حليب أو ماء بارد

1 ملعقة صغيرة سكر أو محلي اختياري (اختياري)

مكعبات ثلج



طريقة عمل الآيس كوفي زي الكافيهات

ضعي ملعقة القهوة سريعة الذوبان في الكوب، والسكر، وأضيفي إليها ملعقتين الماء الساخن، واضربيهم معا جيدا، ويفضل ضربهم بمضرب النسكافيه.

املئي الكوب بالثلج.

صبي الحليب أو الماء البارد على الثلج، ويقلب ليكون لديكِ ألذ كوب من الآيس كوفي.

طريقة عمل الهوت شوكليت بالكاكاو



الهوت شوكليت



طريقة عمل الهوت شوكليت، من طرق المشروبات الساخنة، التي يمكن تعلم طريقة عملها في البيت، لأنها تقدم في الكافيهات بأسعار لا تناسب البعض، في حين أنه من المشروبات اللذيذة التي يعشقها الكبار والصغار.





مكونات عمل الهوت شوكليت بالكاكاو

1 كوب حليب كامل الدسم

2 ملعقة كبيرة كاكاو غير محلى

2 ملعقة كبيرة سكر

1/4 ملعقة صغيرة فانيليا سائلة





طريقة عمل الهوت شوكليت

في قدر صغير، اخلطي الكاكاو والسكر معًا حتى يذوب الكاكاو.

أضيفي الحليب إلى الخليط السابق، وقلبي حتى يذوب السكر والكاكاو تمامًا.

أضيفي الفانيليا، وقلبي مرة أخرى.

سخني المزيج على نار متوسطة حتى يغلي، ثم اتركيه على نار هادئة لمدة 5 دقائق أخرى.

ارفعيه من على النار، وصبيه في أكواب ساخنة.

قدميه ساخنًا مع رشة من القرفة أو الفانيليا.



طريقة عمل بروانيز بالمارشميلو وكريمة الشوكولاتة

براونيز بالمارشميلو



وحتى يمكنك صنع أجواء الكافيهات لأفراد أسرتك، فيمكنك تعلم طريقة عمل البراونيز، فهو من أنواع الكيك المناسبة مع الآيس كوفي، أو الهوت شوكليت، لتقدميها لأفراد أسرتك مع تلك المشروبات.

وتقدم الشيف نشوة منصور خبيرة الطهي، طريقة عمل البراونيز بالمارشميلو، وكريمة الشوكولاتة، حتى يمكنك الاستمتاع بهذا المزيج من الآيس كوفي والبراونيز.





مقادير عمل البراونيز:



كوب زبدة بدرجة حرارة الغرفة (200 جرام)

2 كوب سكر بودرة

ثلث كوب كاكاو خام غامق

4 بيضات بدرجة حرارة الغرفة

كوب ونصف دقيق

نصف ملعقة صغيرة بيكنج بودر

2 باكو فانيليا

نصف ملعقة صغيرة ملح

2 كوب مارشميلو مينى أو عادى.



مقادير كريمة الشوكولاتة للزينة:



نصف كوب زبدة لينة

2 كوب سكر بودرة منخول (سكر أيسنج )

ربع كوب حليب سائل

3 ملاعق كبيرة كاكاو خام

فانيليا



طريقة عمل البراونيز:



نسخن الفرن على 175 درجة مئوية، ونحضر صينية مربعة مقاس 10 ×15 بوصة، وتبطن بورق الزبدة.

نجهز الكيكة؛ بخفق الزبدة اللينة مع سكر البودرة، حتى يصبح خليط هش على سرعة عالية.

نضيف البيض والفانيليا، ونخفق على سرعة عالية.

ننخل الدقيق مع الكاكاو والملح والبيكنج بودر، ونضيفة على سرعة بطيئة.

نصب الخليط فى الصينية وندخله الفرن، ويترك من 22 إلى 25 دقيقة، حتى يخبز.

نخرج كيك البراونيز من الفرن، وعلى الوجه نرص قطع المارشميلو، وندخل الصينية مرة أخرى الفرن، لمدة 3 دقائق فقط، حتى يذوب المارشميلو قليلا.

نخرج الصينية من الفرن وتترك حتى تبرد تماما.

ثم نجهز كريمة التزيين، بخفق الزبدة مع سكر البودرة والكاكاو جيدا، ثم نضيف الحليب والفانيليا، ونخفق حتى تصبح الكريمة هشة وناعمة، ثم نزين بها الوجه.

نقطع الكيكة مربعات، وتقدم بالهنا والشفا، مع كوب الآيس كوفي من صنع يديك.







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