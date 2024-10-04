الجمعة 04 أكتوبر 2024
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حوادث

ضبط 1098 مخالفة مرورية في حملة مكبرة بالطرق الصحراوية

حملة مرورية بالطرق
حملة مرورية بالطرق الصحراوية، فيتو

أسفرت جهود حملة مكبرة قامت بها الإدارة العامة للمرور  بالطرق الصحراوية خلال 24 ساعة، عن ضبط 1098 مخالفة تجاوز سرعات، و39 مخالفة السير بدون تراخيص " قيادة وتسيير "، 29 دراجة نارية مخالفة، 24 مخالفة موقف عشوائى، 83 مخالفة شروط الترخيص وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، وتواصل أجهزة وزارة الداخلية حملاتها المرورية لضبط المخالفات المرورية.

وتواصل الإدارة العامة للمرور، شن عددا من الحملات المرورية بالتنسيق مع إدارات المرور بمديريات الأمن المختلفة لتحقيق الانضباط، وتطبيق قانون ولوائح المرور على قائدى السيارات وضبط المخالفين منهم.

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