الجمعة 04 أكتوبر 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

حوادث

القبض على فني تحليل ابتز طبيبا بعلاقاته النسائية في الجيزة

متهم، فيتو
متهم، فيتو

ألقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة القبض على فني تحاليل متهم بابتزاز طبيب بدائرة مركز شرطة العياط، مقابل عدم افتضاح أمره بعلاقاته النسائية في محادثات قام بالاستيلاء عليها من هاتف  الطبيب أثناء عمله بعيادة الطبيب وساومه على مبالغ مالية.

 

تلقى اللواء محمد شرقاوي مدير مباحث الجيزة إخطارًا من المقدم أحمد الملطاوي رئيس مباحث قسم شرطة العياط مفاده تلقيه بلاغًا من طبيب بتضرره من فني تحاليل كان يعمل لديه في العيادة.


وقال الطبيب في محضره  إن المتهم أثناء عمله بالعيادة معه تحصل على هاتفه المحمول لإجراء تحديث للبرامج، لكنه قام بتصوير تلك المحادثات خلسة.

وتحرر المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لتولي التحقيقات.

زوجة تطلب الطلاق للضرر أمام محكمة الأسرة: زوجي استولى على ميراثي من والدي

مصرع عامل سقط من أعلى عمود إنارة في الجيزة

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

بمديرية امن الجيزة فني تحاليل المقدم أحمد الملطاوي أمن الجيزة

مواد متعلقة

زوجة تطلب الطلاق للضرر أمام محكمة الأسرة: زوجي استولى على ميراثي من والدي

مصرع عامل سقط من أعلى عمود إنارة في الجيزة

عاطل يحاول قتل شقيقه في منشأة القناطر

نصائح لقائدي الحافلات المدرسية لتجنب حوادث الطرق

قبل الشراء، كيفية الاستعلام عن سيارة مستعملة للتأكد من صحة الأوراق

القبض على عاطل اغتصب ممرضة بعد تخديرها في الجيزة

نجوم كرة في قفص الاتهام، لاعب بيراميدز المعتزل يواجه تهمة السب والقذف، إمام عاشور وفتوح ينتظران المحاكمة، وأحمد المحمدي متورط في قضية اغتصاب فتاة

موظف في دعوى نشوز: دمرتني وشهرت بسمعتي وعندما أشكو عنفها تبتزني بالمال

الأكثر قراءة

طالبه بتجهيز وصيته قبل اغتياله، صديق حسن نصر الله المثير للجدل يكشف مكان قبره (فيديو)

بعد قليل، قطع المياه عن 10 مناطق حيوية بالقاهرة لمدة 5 ساعات

أول صور للممرض الذي عثر على أشلاء جثته بشوارع الزاوية، وجلسة مساج والواتس يرشدان الأمن إلى المتهمين

مصدر أمني يكشف حقيقة فيديو تعدي الشرطة على شخص وأسرته والاستيلاء على متعلقاته بالبدرشين

مقتل ممرض وتقطيع جثته داخل بانيو حمام وتوزيعها في شوارع الزاوية الحمراء

هل تم إيقاف الملاكمة الأولمبية إيمان خليف مدى الحياة وسحب ألقابها؟ القصة كاملة

الدماطي يوضح سبب حذف تصريحاته بعد إنجاز برونزية اليد ويوجه رسالة لـ حسين لبيب

احتفال خاص من شيكابالا بكأس السوبر الإفريقي بصحبة زوجته في منزله (صور)

منوعات

المزيد

شاهد، لحظة غرق مركب يحمل عشرات الركاب في الكونغو الديمقراطية

ابتكار أول نموذج ذكاء اصطناعي يقيم كفاءة لاعبي الهوكي على الجليد

خبير تغذية يكشف أسباب الرغبة الشديدة في تناول الأطعمة الضارة

متحف القصر الإمبراطوري يحتضن معرضا خاصا بالثقافة الكونفوشيوسية

المزيد

خدمات

المزيد

ننشر أسعار النحاس اليوم الخميس بالسوق المحلية

تعرف على أسعار الألومنيوم بالسوق المحلية اليوم الخميس

تعرف على سعر الأرز اليوم الخميس بالأسواق

أسعار الألومنيوم بالسوق المحلي اليوم الخميس

المزيد

انفوجراف

من روائع نجيب محفوظ.. مهرجان الجونة السينمائي يفتتح دورته السابعة بـ «آخر المعجزات» (فيديوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مواقيت الصلاة اليوم، موعد أذان الظهر اليوم الجمعة 4-10- 2024 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة اليوم، موعد أذان الفجر اليوم الجمعة 4-10- 2024 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة اليوم الجمعة 4 - 10- 2024 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية