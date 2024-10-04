القبض على فني تحليل ابتز طبيبا بعلاقاته النسائية في الجيزة
ألقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة القبض على فني تحاليل متهم بابتزاز طبيب بدائرة مركز شرطة العياط، مقابل عدم افتضاح أمره بعلاقاته النسائية في محادثات قام بالاستيلاء عليها من هاتف الطبيب أثناء عمله بعيادة الطبيب وساومه على مبالغ مالية.
تلقى اللواء محمد شرقاوي مدير مباحث الجيزة إخطارًا من المقدم أحمد الملطاوي رئيس مباحث قسم شرطة العياط مفاده تلقيه بلاغًا من طبيب بتضرره من فني تحاليل كان يعمل لديه في العيادة.
وقال الطبيب في محضره إن المتهم أثناء عمله بالعيادة معه تحصل على هاتفه المحمول لإجراء تحديث للبرامج، لكنه قام بتصوير تلك المحادثات خلسة.
وتحرر المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لتولي التحقيقات.
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