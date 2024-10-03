جيمي كارتر يكمل عامه الـ 100، حكاية أقدم رئيس سابق في العالم ما زال حيا (فيديو)

أكمل الرئيس الأمريكى الأسبق، جيمي كارتر، عامه الـ 100، مما يجعله أول رئيس أمريكي، وقائد عالمي على قيد الحياة يصل إلى هذه السن.

جيمى كارتر يكمل عامه الـ 100

واحتفل الرئيس الأمريكى الأسبق جيمى كارتر، بعيد ميلاده الـ 100، الثلاثاء الماضى، معبرًا وقتها عن اختياره كامالا هاريس، فى الانتخابات الرئاسية المقبلة.

جيمي كارتر، الذي تولى رئاسة أمريكا من عام 1977 إلى عام 1981، خضع خلال الأشهر الماضية لرعاية المسنين في ولايته جورجيا، والذي انتخب حاكمًا لها سابقًا، قبل وصوله إلى البيت الأبيض.

جيمى كارتر، مزارع الفول السوداني السابق، دخل عالم السياسة لأول مرة في الستينيات من القرن العشرين كعضو في مجلس الشيوخ عن الولاية، لا يزال "مندمجًا عاطفيًا مع من حوله من الناس ولا يزال يخوض تجارب ويضحك ويحب"، وفقًا لتصريحات أدلى بها حفيده جيسون في سبتمبر الماضي.

احتفالات بعيد ميلاد جيمى كارتر الـ 100

وحصل جيمى كارتر على جائزة نوبل للسلام، لا تزال لديه طموحات سياسية، إذ أكد حفيد كارتر إنه قال: "أحاول فقط أن أتمكن من التصويت لصالح كامالا هاريس" في إشارة إلى انتخابات الرئاسة الأمريكية المزعم عقدها نوفمبر المقبل.

ويمناسبة احتفال جيمي كارتر، بذكرى ميلاده الـ 100، يحتفي متطوعون من منظمة "هابيتات فور هيومانيتي، مؤسسة الإسكان الخيرية التي عمل معها كارتر لمدة أربعة عقود، ببناء 30 منزلًا في ولاية مينيسوتا هذا الأسبوع.

وفي مدينة بلينز، مسقط رأس جيمي كارتر، تحلق طائرات عسكرية، بما في ذلك أربع طائرات من طراز إف 18- فوق المنطقة وقام مراسم منح الجنسية لحوالي 100 مواطن جديد من 300 دولة على شرف الرئيس السابق.

ميلاد جيمي كارتر في 1 أكتوبر 1924

وولد جيمي كارتر يوم 1 أكتوبر 1924، احتفلت السفارة الأمريكية في القاهرة، الثلاثاء الماضي، بعيد ميلاد كارتر المئوي بإقامة معرض بعنوان "جيمي كارتر: 100 عام من توحيد الناس".

جيمي كارتر، فيتو

وظهر جيمي كارتر، خلال الاحتفال بعيد ميلاده المئوي على كرسي متحرك مرتديًا قبعة زرقاء، وتجمع حوله أفراد عائلته ومحبوه بينما كانت الطائرات الأمريكية تحلق فوق المكان تكريمًا له.

كما الرئيس الأمريكي جو بايدن، كلمة له في مقطع فيديو تكريمي سجله أمام صورة كارتر في البيت الأبيض، وقال:"لقد كنت دائمًا قوة أخلاقية لأمتنا والعالم وصديقًا عزيزًا لجيل ولي ولعائلتنا".