الجمعة 04 أكتوبر 2024
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خارج الحدود

خبير إستراتيجي: لا مكان آمن في لبنان والمعارك مع إسرائيل بالجنوب ضارية

جنوب لبنان، فيتو
جنوب لبنان، فيتو

أكد اللواء سمير عباهرة، خبير إستراتيجي، إن الاحتلال دخل لبنان بريًّا عندما وجد المجال مفتوحًا أمامه، ووصل لعمق 30 إلى 35 كم إلى الشمال من الحدود الإسرائيلية.

 

إعادة حزب الله لشمال الليطاني

وأضاف «عباهرة»، خلال مداخلة مع الإعلامية نهى درويش، على قناة "القاهرة الإخبارية"، أنّ هذا الأمر أسفر عنه اندلاع اشتباكات عنيفة تسبب في مقتل أعداد من جيش الاحتلال الإسرائيلي، لافتًا، إلى أنّ الاحتلال ينفذ هذه العمليات لإعادة حزب الله لشمال الليطاني وإعادة المستوطنين الإسرائيليين إلى مناطقهم في الشمال.

 

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مستهدف الاحتلال الإسرائيلي في لبنان

وتابع خبير إستراتيجي، أن إسرائيل تستهدف الحد من ضربات حزب الله التي استمرت بالفترة الماضية باستهداف المواقع الإسرائيلية، مشيرًا، إلى أن الإسرائيليين دفعوا بقوات كبيرة لحسم المعركة في زمن قياسي، ومن ثم، يجب الاتجاه إلى الدبلوماسية لحل هذا الأمر.


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