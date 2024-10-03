الدوري السعودي، الوحدة يتقدم على الفيحاء بهدف في الشوط الأول
الدوري السعودي، تقدم فريق الوحدة على نظيره الفيحاء بهدف دون رد في الشوط الأول من المباراة التي تجمعهما ضمن منافسات بطولة دوري روشن السعودي للمحترفين لكرة القدم موسم 2024-2025 على استاد مدينة الملك عبد العزيز الرياضية، لحساب الجولة السادسة.
أحرز هدف الوحدة يوسف مشغل العلائلي في الدقيقة 3 من المباراة.
تشكيل الوحدة أمام الفيحاء
وجاءت اختيارات الجهاز الفني بفريق الوحدة لتشكيلته الأساسية على النحو التالي:
تشكيل الفيحاء أمام الوحدة
ترتيب الوحدة والفيحاء في دوري روشن السعودي 2025
يحتل فريق الوحدة المركز 16 بالدوري السعودي برصيد 4 من النقاط، ويحتل فريق الفيحاء المركز 15 برصيد 4 نقاط.
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