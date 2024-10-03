الدوري السعودي، التشكيل الرسمي لمباراة الوحدة والفيحاء
الدوري السعودي، أعلن الجهاز الفني لفريق الوحدة ونظيره الفيحاء عن التشكيل الأساسي لكل منهما استعدادًا لخوض المباراة التي تجمعهما ضمن منافسات بطولة دوري روشن السعودي للمحترفين لكرة القدم موسم 2024-2025 على استاد مدينة الملك عبدالعزيز الرياضية، لحساب الجولة السادسة.
تشكيل الوحدة أمام الفيحاء
وجاءت اختيارات الجهاز الفني بفريق الوحدة لتشكيلته الأساسية على النحو التالي:
تشكيل الفيحاء أمام الوحدة
ترتيب الوحدة والفيحاء في دوري روشن السعودي 2025
يحتل فريق الوحدة المركز 16 بالدوري السعودي برصيد 4 من النقاط، ويحتل فريق الفيحاء المركز 15 برصيد 4 نقاط.
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