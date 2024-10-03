الخميس 03 أكتوبر 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

رياضة

الدوري السعودي، التشكيل الرسمي لمباراة الوحدة والفيحاء

الوحدة السعودي، فيتو
الوحدة السعودي، فيتو

الدوري السعودي، أعلن الجهاز الفني لفريق الوحدة ونظيره الفيحاء عن التشكيل الأساسي لكل منهما استعدادًا لخوض المباراة التي تجمعهما ضمن منافسات بطولة دوري روشن السعودي للمحترفين لكرة القدم موسم 2024-2025 على استاد مدينة الملك عبدالعزيز الرياضية، لحساب الجولة السادسة.

 

تشكيل الوحدة أمام الفيحاء 

وجاءت اختيارات الجهاز الفني بفريق الوحدة لتشكيلته الأساسية على النحو التالي:

 

 

تشكيل الفيحاء أمام الوحدة

 

 

 

 ترتيب الوحدة والفيحاء في دوري روشن السعودي 2025


يحتل فريق الوحدة المركز 16 بالدوري السعودي برصيد 4 من النقاط، ويحتل فريق الفيحاء المركز 15 برصيد 4 نقاط.

 

 

الدوري السعودي، الرائد يحقق فوزا مثيرا على الاتفاق

قمة مرتقبة بين الهلال وأهلي جدة في الدوري السعودي

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية

الدوري السعودي دوري روشن السعودي الوحدة الفيحاء

مواد متعلقة

الفيحاء يتخطى الرياض بثنائية في الدوري السعودي

النصر يفوز على الوحدة بثنائية في الدوري السعودي

الأكثر قراءة

إيقاف الملاكمة الجزائرية إيمان خليف وتجريدها من كل الألقاب

مرتباتهم 30 ألف جنيه فقط، استقالات جماعية لمهندسين في بتروجيت وإنبي بسبب تدني الأجور

حسن نصر الله حي، نبوءة يتمنى أنصار السيد تحققها

اللحمة فيها سم قاتل.. حكاية اللحوم الوقيع في مصر (فيديوجراف)

نسر القوات المسلحة يحلق في مشهد مهيب معلنا انتقال الأكاديمية العسكرية للعاصمة الإدارية

مصرع شاب على يد 4 أشخاص بسبب علاقة عاطفية بالقليوبية

صورة الرئيس السادات تزين الأكاديمية العسكرية والسيسي يوجه له التحية

الشوط الأول، محمد عبد المنعم يشاهد تقدم لاتسيو على نيس 2-1 في الدوري الأوروبي

منوعات

المزيد

ابتكار أول نموذج ذكاء اصطناعي يقيم كفاءة لاعبي الهوكي على الجليد

خبير تغذية يكشف أسباب الرغبة الشديدة في تناول الأطعمة الضارة

متحف القصر الإمبراطوري يحتضن معرضا خاصا بالثقافة الكونفوشيوسية

تحسين الخدمات في المباني السكنية، شركة روسية تكشف عن تطور جديد في الذكاء الاصطناعي

المزيد

خدمات

المزيد

تعرف على سعر الأرز اليوم الخميس بالأسواق

أسعار الألومنيوم بالسوق المحلي اليوم الخميس

سعر طن القصدير اليوم الخميس بالبورصات العالمية

استقرار أسعار الأرز اليوم الخميس

المزيد

انفوجراف

مسيرة الحوثيين يافا أرعبت إسرائيل وأصابت أهدافا فى قلب تل أبيب (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

دعاء الجمعة يجمع لك خيري الدنيا والآخرة

أمين الفتوى يرد على سؤال بشأن الغيرة الزائدة: عدم استقرار نفسي (فيديو)

تفسير رؤية النسر في المنام وعلاقتها بالحصول على المال الوفير

المزيد
الجريدة الرسمية