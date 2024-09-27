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رياضة

النصر يفوز على الوحدة بثنائية في الدوري السعودي

النصر السعودي
النصر السعودي

فاز فريق  النصر السعودي، على منافسه الوحدة بهدفين دون رد في المباراة التي جمعت بينهما اليوم الجمعة، ضمن منافسات الجولة الخامسة من بطولة الدوري السعودي للمحترفين

وسجل أنجيلو بورجيس هدف التقدم لصالح النصر في الدقيقة 41، فيما سجل الهدف الثاني كريستيانو رونالدو في الدقيقة 56 من ركلة جزاء. 

تشكيل النصر ضد الوحدة في الدوري السعودي 

تشكيل الوحدة أمام النصر بالدوري السعودي 

رونالدو في مهمة خاصة أمام الضحية المفضلة بالدوري السعودي

ويستعد النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو لاعب النصر، لخوض مواجهة خاصة بالدوري السعودي  أمام ضيفه الوحدة، ضمن منافسات الجولة الخامسة.

الوحدة يعد الضحية الأبرز للنجم البرتغالي، منذ انضمامه إلى صفوف النصر في يناير عام  2023.

وسجل رونالدو ثمانية أهداف في شباك الوحدة منذ انضمامه إلى النصر، ليصبح الفريق الأكثر تلقيًا للأهداف في شباكه من نجم مانشستر يونايتد وريال مدريد السابق. 

وضمن قائمة الفرق التي سجل رونالدو العديد من الأهداف في شباكها، يبرز اسم الفتح والطائي، حيث سجل خمسة أهداف في شباكهما، وأربعة أهداف في شباك الاتحاد والشباب وضمك وأبها.

الدوري السعودي، النصر يتقدم على الوحدة بهدف في الشوط الأول

رونالدو يقود هجوم النصر أمام الوحدة بالدوري السعودي

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