تنبأت بعودة قيادي بارز أعلن اغتياله، ليلى عبد اللطيف تصدم العالم بشأن حسن نصر الله

تصدر اسم المتنبأة اللبنانية ليلى عبد اللطيف، الملقبة بسيدة التوقعات تريند مصر والدول العربية، عبر مواقع التواصل الاجتماعي، ومؤشر البحث الأكثر شهرة "جوجل"، وذلك بعد انتشار مقطع فيديو لها بأحد البرامج الحوارية، وكانت تتنبأ فيه بعودة شخصية قيادية بارزة للساحة، تم الإعلان عن اغتيالها، لكن هذه الشخصية ستعود وتظهر للعلن.

عودة قيادي بارز أعلن عن اغتياله



حديث ليلى عبد اللطيف أثار جدلًا واسعًا وصدمة بين نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي، بعد انتشار مقطع فيديو قالت فيه: "عودة شخصية قيادية بارزة، كان قد انتشر خبر وفاته واغتياله حول العالم لفترة طويلة، سنرى هذه الشخصية بتظهر للعلن ما سيسبب صدمة عارمة للجميع".

المتنبأة اللبنانية ليلى عبد اللطيف، فيتو



انتشار مقطع فيديو ليلى عبد اللطيف عن شخصية القيادي الذي أعلن عن اغتياله، لكنه سيعود ويظهر للعلن، أثار ردود أفعال متباينة، حيث أطلق بعض النشطاء العنان لتكهناتهم، أو ما وصفها البعض بأنها "فرضيات وأمنيات"، حيث زعم البعض أن ليلى عبد اللطيف تقصد عودة حسن نصر الله زاعمين أنه سيناريو قائم بسبب قبر نصر الله الفخم الذي دفن فيه، وأن غير متواجد في مكان الدفن، لينضم حسن نصر الله لقائمة كبيرة من التخمينات والأسماء، ومنها "صدام حسين وبن لادن وغيرهم".

مزاعم ليلى عبد اللطيف صادمة تثير الجدل



مزاعم ليلى عبد اللطيف دفعت البعض لتحليل شخصيتها، مؤكدين أن أمر عودة أي شخص، سواء قيادي أو إنسان عادي، للحياة بعد إعلان اغتياله هو درب من الخيال، الذي يصعب تصديقه، وخاصة أنه قالت في زعمها "سنرى هذه الشخصية تظهر للعلن ما سيسبب صدمة عارمة للجميع".



قال الدكتور حسام يوسف، الباحث الأكاديمي بجامعة جراند كانيون بالولايات المتحدة الأمريكية: "لم يتم اغتياله وحين يظهر سيشكل صدمة كبيرة لشعبه وللوطن العربي كله".. ليلى عبد اللطيف تثير الجدل مجددًا بتصريحات عن عودة شخصية قيادية بارزة، كان قد انتشر خبر وفاته واغتياله حول العالم: "سنرى هذه الشخصية بتظهر للعلن ما سيسبب صدمة عارمة للجميع".

رد أحد النشطاء قائلًا: "لا يجوز الاستماع أو مشاهدة مثل ذلك، حذر النبي تحذيرًا قاطعًا كل من يسمع لهم حتى لو لم تكن تؤمن بكلامهم، مجرد مشاهدتها إثمًا عظيما...".

ليلى عبد اللطيف تقصد عودة حسن نصر الله



وعلق أحد النشطاء فقال: "هي لا تقصد حسن نصر الله لأن الفيديو كان قبل تلك الأحداث، وإن كان عندي شك أنه لم يمت.. مفيش أي صور له، وأنا لو منهم ووجدناه على قيد الحياه، هقول مات لحد ما يكون في أمان تاني، وكله وارد سواء موت حسن نصر الله فعلًا أو أنه ما زال على قيد الحياة... في الآخر.. كذب المنجمون ولو صدقوا، وإن كنت اعتقد أنها لا تنجم بل توجد جهات تمدها بمعلومات".

سيدة التوقعات ليلى عبد اللطيف تثير الجدل، فيتو



وأطلق أحد النشطاء العنان لتكهناته، فقال: "ممكن يكون بن لادن لا يوجد إثبات على موته سوى رواية الأمريكان".

وخمن أحد النشطاء فقال: "هل تقصد حسن نصر الله.. الضريح يجعلك لا تصدق أنه مات.. لكن في الآخر هو مات وتم دفنه".

وسخرت الإعلامية عزة رخا قائلة: "ادخلوا علينا بأسطورة صدام حسين حي".

وعلق أحد النشطاء على تنبؤات ليلى عبد اللطيف فقال: "ممكن يكون في تسجيلات تم عملها لحسن نصر قبل الاغتيال سيتم تسريبها بالأشهر القادمة".

مجرد تنبؤ يُرضي ويداعب العاطفة الشعبية



وقدم الباحث التاريخي والمحلل السياسي سامح عسكر تحليل لشخصية المتنبئة اللبنانية ليلى عبد اللطيف، فقال: "ليلى عبداللطيف مُتنبأة لبنانية ظهرت فجأة بصورة الحكيم العاقل الذي تصدق تنبؤاته، وفي علم الاجتماع عندما تظهر شخصية بهذه الصفات، يجري البحث فورًا عن بعض الأشياء مثل (الممول+ الأهلية العقلية+ الاتزان النفسي+ الهدف+ الرؤية..إلخ).. الشيخة ليلى عبداللطيف لا تقدم فلسفة أو تحليل سياسي من أي نوع، بل خطاب شعبوي تهييجي يقفز فجأة للتنبؤ دون المرور على مقدماته العلمية مثل الاستقراء والبرهان وجمع المعلومات الموثقة، بل مجرد تنبؤ يُرضي ويداعب العاطفة الشعبية، أي هي تخاطب وتفهم جيدًا الرأي العام، وهذا نوع من الذكاء الاجتماعي، لكن مُجمل ما تفعله ليلى لا علاقة له بالعلم... تقدم الفرضيات والامنيات بصورة مقدسة تعيد المجد لأساليب المشعوذين في القرون الوسطى..".

ليلى عبد اللطيف تثير الجدل مجددًا، فيتو



أما الدكتور محمد الشريف، طبيب بجامعة مينسوتا الأمريكية، فعلق قائلًا: "لكن ليلى عبد اللطيف لا تدعى أن للأشباح والأجرام والكائنات المخفية دورًا فى توقعاتها، بل تؤكد وتكرر أنها لا تؤمن بالتنجيم. ليلى عبد اللطيف تقول أنها تتوقع أحداث فتدونها. هى مجرد توقعات مبنية على الأخبار والتعليقات والأحداث وتحليلاتها مثل توقعها بظهور سيدة فى الانتخابات الأمريكية".

ليلى عبد اللطيف ليست عرافة



ورد أحد النشطاء قائلًا: "ليلى عبد اللطيف ليست عرافة، هي تقرأ من ورقة ولا تريد الخروج عن النص الذي كُتب لها، ومن يستمع لها يدرك حقيقه مهمتها".

وقال أحد النشطاء: "ليلى عبد اللطيف قالت إن فيه شخصية كلنا شفنا نعشها على الهواء بس عايش والنعش فاضى.. وتداول البعض مقطع فيديو لأحد الأشخاص يقول إن حسن نصر لم يمت.. لو القصة خارجة من الحزب، فالسيناريو المطروح أن نصر الله لم يمت... لكن القصة ضعيفة وعلشان نصدقها يجب أن تكون بها حبكة درامية وأداء أقوى من هذا...".

