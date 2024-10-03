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رياضة

الشوط الأول، محمد عبد المنعم يشاهد تقدم لاتسيو على نيس 2-1 في الدوري الأوروبي

لاتسيو، فيتو
لاتسيو، فيتو

انتهى الشوط الأول من مباراة لاتسيو الإيطالي أمام ضيفه نيس الفرنسي بنتيجة 2-1 للاتسيو، في المباراة التي تقام مساء اليوم الخميس، على أرضية ملعب "الأولمبيكو" بالعاصمة الإيطالية روما، ضمن منافسات الجولة الثانية من مرحلة الدوري ببطولة الدوري الأوروبي.

سجل هدفي لاتسيو: فالنتين كاستيلانوس في الدقيقة 20، بيدرو رودريجيز في الدقيقة 35، بينما أحرز جيريمي بوجا هدف نيس في الدقيقة 41.

تشكيل نيس أمام لاتسيو ومحمد عبد المنعم بديلا

تشكيل لاتسيو ضد نيس

نظام بطولة الدوري الأوروبي 

وتقام بطولة الدوري الأوروبي  بنظام دوري للفرق الـ36 المشاركة، حيث يتم تقسيمها إلى 4 تصنيفات، وتجرى قرعة لاختيار فريقين من كل تصنيف لخوض المباريات بنظام النقاط، واحدة خارج أرضه والأخرى على أرضه.

يتأهل أصحاب المراكز من الأول إلى الثامن مباشرة إلى دور الـ16 من الدوري الأوروبي، بينما يُلعب ملحق بنظام الذهاب والعودة بين أصحاب المراكز من التاسع إلى الرابع والعشرين لتحديد 8 فرق تشارك في ثمن النهائي إلى جانب المتأهلين الثمانية.

الفرق الباقية تخرج نهائيًا من البطولة، ثم تستمر بشكلها التقليدي من دور الـ16، ثم ربع النهائي ونصف النهائي، ثم النهائي في مباراة واحدة كما هو الحال في الوقت الحالي.

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