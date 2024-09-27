صورة تظهر نتنياهو لحظة منح الضوء الأخضر لعملية اغتيال حسن نصر الله

نشر مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، اليوم الجمعة، أظهرته وهو يتحدث عبر الهاتف لإعطاء موافقته على الهجوم الذي استهدف الضاحية الجنوبية في بيروت، مساء اليوم.

صورة لنتنياهو يعطي الموافقة على ضرب الضاحية الجنوبية

وظهر نتنياهو في الصورة برفقة اثنين من مساعديه في غرفة ربما تكون في فندق بنيويورك، أو ربما غرفة انتظار للأمم المتحدة.

نتنياهو يعطي الموافقة على ضرب الضاحية الجنوبية ، فيتو

وتجدر الإشارة إلى أن الشخص الوحيد المخول فعليا بإعطاء الأمر لشن الهجوم على الضاحية هو وزير الدفاع يوآف جالانت، وفق مراقبين.

نتنياهو يقطع زيارته إلى نيويورك بعد هجوم الضاحية

ومن المقرر أن يقطع نتنياهو زيارته لنيويورك ويغادر اليوم إلى إسرائيل.

وفي السياق ذاته نشر وزير الدفاع صورة مماثلة على حسابه في "إكس"، وكتب فيها "الآن، في قيادة سلاح الجو، مع رئيس الأركان وقيادة الجيش".