قمة مرتقبة بين الهلال وأهلي جدة في الدوري السعودي

تتجه الأنظار نحو مدينة جدة لمتابعة مباراة القمة المرتقبة بين الأهلي والهلال المقرر إقامتها السبت المقبل في إطار منافسات الجولة السادسة من الدوري السعودي للمحترفين.

صدام الهلال وأهلي جدة



ويسعى الأهلي للاستفادة من الدفعة المعنوية التي تلقاها بفوزه الآسيوي على الوصل الإماراتي، من أجل استعادة توازنه في الدوري بعد الخسارة في الجولة الماضية أمام القادسية وهي الخسارة التي جعلته يتراجع للمركز السابع برصيد 7 نقاط.



ويأمل الأهلي في تحقيق الفوز للتقدم خطوة في جدول الترتيب والعودة لدائرة المنافسة على اللقب.



في المقابل، يدخل الهلال اللقاء باحثًا عن الفوز السادس على التوالي والحفاظ على العلامة الكاملة التي تضعه حاليًا في الصدارة منفردًا برصيد 15 نقطة وبفارق 3 نقاط عن أقرب منافسيه.