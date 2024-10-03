الخميس 03 أكتوبر 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

رياضة

قمة مرتقبة بين الهلال وأهلي جدة في الدوري السعودي

الهلال وأهلي جدة
الهلال وأهلي جدة في الدوري السعودي

تتجه الأنظار نحو مدينة جدة لمتابعة مباراة القمة المرتقبة بين الأهلي والهلال المقرر إقامتها السبت المقبل في إطار منافسات الجولة السادسة من الدوري السعودي للمحترفين. 

صدام الهلال وأهلي جدة


ويسعى الأهلي للاستفادة من الدفعة المعنوية التي تلقاها بفوزه الآسيوي على الوصل الإماراتي، من أجل استعادة توازنه في الدوري بعد الخسارة في الجولة الماضية أمام القادسية وهي الخسارة التي جعلته يتراجع للمركز السابع برصيد 7 نقاط.


ويأمل الأهلي في تحقيق الفوز للتقدم خطوة في جدول الترتيب والعودة لدائرة المنافسة على اللقب.


في المقابل، يدخل الهلال اللقاء باحثًا عن الفوز السادس على التوالي والحفاظ على العلامة الكاملة التي تضعه حاليًا في الصدارة منفردًا برصيد 15 نقطة وبفارق 3 نقاط عن أقرب منافسيه.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

الاهلي والهلال الأهلي الهلال واهلي جدة الدوري السعودي للمحترفي الدوري السعودي

مواد متعلقة

محمد صلاح يوضح الفارق بين كلوب وسلوت في طريقة لعب ليفربول

دوري أبطال أوروبا، أنشيلوتي: ريال مدريد يستحق الخسارة أمام ليل

دوري أبطال أوروبا، ليفربول يتقدم على بولونيا بهدف "أليستر" في الشوط الأول

دوري أبطال أوروبا، ليفربول يواصل تقدمه على بولونيا بعد 30 دقيقة

الأكثر قراءة

قصة طرح شهادة استثمار ذات العائد 35 % من بنك الإسكندرية 2024

بعد زيادة أسعار الشرائح، 6 نصائح من الكهرباء للتوفير في الفاتورة الشهرية

"الخوف دفعني للقفز من السيارة"، أقوال سيدة حاول سائق التحرش بها في الشروق

ليفربول يفاجئ محمد صلاح بهذا القرار على صفحة النادي الرسمية

انخفاض أسعار الدواجن اليوم الخميس 3-10-2024

الجريدة الرسمية تنشر 11 قرارًا لرئيس الوزراء

ليفربول يشيد بالإنجاز التاريخي لـ محمد صلاح: الصمت في حرم الجمال جمال

جمعنا معلومات حساسة للغاية، الحرس الثورى الإيرانى يعلن تجهيز مفاجأة لإسرائيل

منوعات

المزيد

تأجيل إطلاق صاروخ "سويوز-5" الفضائي لعام 2026

ارتفاع عدد ضحايا إعصار "هيلين" بالولايات المتحدة لـ 191 شخصا

توقعات بتحقيق فيلم "Joker: Folie à Deux" إيرادات افتتاحية تصل إلى 140 مليون دولار

صدق أو لا تصدق، تأثير فيروس كورونا يصل إلى القمر، ماذا وجد العلماء؟

المزيد

خدمات

المزيد

استقرار أسعار الأرز اليوم الخميس

انخفاض أسعار الدواجن اليوم الخميس 3-10-2024

استقرار أسعار السكر اليوم الخميس في الأسواق

تعرف على أسعار النحاس اليوم الأربعاء بالسوق المحلية

المزيد

انفوجراف

أكشن ورومانسي وشعبي.. مسلسلات رمضان 2025 (فيديوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير رؤية البقرة بالمنام وعلاقتها بالاستقرار والأمان في الحياة

ما الفرق بين "يا ربنا" و"يا الله"؟ الشعراوي يوضح (فيديو)

شباب حول الرسول، عَمْرو بن سَلِمة، "أمَّ قومه وهو طفل"

المزيد
الجريدة الرسمية